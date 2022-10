Acusaron a Johnny Depp de plagiar un poema en una canción de su nuevo álbum

Foto de archivo del actor Johnny Depp en un show junto a Jeff Beck (Lianne Templeman/via REUTERS)

El actor Johnny Depp y su amigo Jeff Beck presentaron una demanda contra un profesor que los acusó de plagiar una de las canciones de su último álbum, “18″. El acusado, Bruce Jackson, afirmó que una de las nuevas canciones del dúo de rock extrae la letra de Slim Wilson, un prisionero de Missouri, que cumplió prisión por asesinato y robo a mano armada, que aparece en gran medida en el libro de Jackson de 1974 “Get Your Ass in the Water and Swim Like Me”.

Como se documenta en el libro de Jackson, contiene la letra: “I’m raggedy, I know, but I have no stink / God bless the lady that’ll buy me a drink” and “What that funky motherfucker really needs, child, is a bath”. Otra línea dice: “Another line from the toast goes, you better try to keep you ass in this corner of shade/’cause if the man come you make a sad motherfuckin parade”.

Esas letras también aparecen en la canción de Depp y Beck “Sad Motherfuckin Parade”. Mientras tanto, la canción de los artistas también dice: “I’m raggedy, I know, but I have no stink”, “God bless the lady that’ll buy me a drink”. Y: “What that funky motherfucker really needs, child, is a bath”.

Canción de Johnny Depp y Jeff Beck

Jackson, un profesor distinguido de la Universidad de Buffalo, le dijo en agosto a la revista Rolling Stone que Depp y Beck solo contribuyeron con dos líneas originales a la canción, y el resto proviene directamente de su documentación de Slim interpretando la canción.

Jackson ilustró “Black folk poetry” en su libro de 1974 llamado “Get Your Ass in the Water and Swim Like Me”.

“Todo lo demás es de la actuación de Slim en mi libro”, dijo Jackson a la revista. “Nunca me había encontrado con algo así. He estado publicando cosas durante 50 años, y esta es la primera vez que alguien ha copiado algo y le ha puesto su propio nombre”.

En particular, “Slim Wilson” es un seudónimo del prisionero que compartió numerosas canciones y poemas a Jackson por el libro. En agosto, Jackson envió a Depp y Beck dos cartas de demanda alegando que a través de su libro, él poseía los derechos de autor en “la única transcripción y grabación autorizada”. Pero en su contrademanda, presentada el viernes en el Tribunal de Distrito de Nueva York, Depp y Beck afirman que Jackson no tiene ningún derecho sobre la letra de “Hobo Ben”.

“Lo que está claro sobre los orígenes y la creación de ‘Hobo Ben’ es que no fue creado ni escrito por el demandado. Lo que también está claro es que el demandado no posee derechos de autor y, si existen derechos de autor, nunca fueron asignados o transferidos al demandado”, afirman en los documentos legales.

Depp y Beck admiten que “puede haber elementos de la canción que reflejen las palabras de ‘Hobo Ben’”, pero afirman que su canción “es un trabajo original de autoría y creatividad”. La demanda establece además que el libro y las grabaciones de Jackson “no es un trabajo original de autoría” creado por él.

La demanda busca una determinación judicial de que los derechos de autor afirmados por Jackson en “Hobo Ben” son inválidos y un juicio declarativo de que Depp y Beck no infringieron ningún supuesto derecho de autor.

La demanda afirmó que las afirmaciones de Jackson equivalen a “una extorsión a la antigua”.

Los abogados de Jackson en el asunto, Michael Jackson y Rachel Jackson, quienes también son sus hijos, le dijeron a Rolling Stone que la demanda era un “intento descarado de distraer la atención del público de sus repetidos intentos de reclamar la autoría de una canción”.

“Es importante entender que Depp y Beck no han negado que las letras y los matices de las voces interpretadas en ‘Sad Motherfuckin Parade’ parecen haber sido duplicados por Depp y Beck, que se han apropiado y acreditado a sí mismos”, según se informa en el comunicado. “Cuando esta historia salió a la luz por primera vez, Depp y Beck emitieron un comunicado a Rolling Stone diciendo que ‘si corresponde, se agregarán créditos adicionales a todas las formas del álbum’. ¿Por qué se alejaron de esta promesa?”.

Wayne Dennison es el abogado que firmó la denuncia, pero los abogados Ben Chew y Camille Vasquez, que defendieron al actor en el juicio por difamación de contra Amber Heard) también están nombrados como abogados para comparecer en el caso.

Seguir leyendo: