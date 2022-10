Éxito fugaz y locura de Ryan Grantham, el actor canadiense que soñó con matar a Justin Trudeau y asesinó a su madre

Ryan fue condenado a cadena perpetua

Ryan Grantham, mejor conocido por interpretar a Jeffery Augustine en Riverdale, fue noticia en los medios internacionales hace unos días cuando tras un largo proceso legal fue condenado por la Corte Suprema de Columbia Británica en Vancouver a cadena perpetua por el asesinato de su madre.

Y es que el joven de 24 años pasó de perfilarse como uno de los actores canadienses más prometedores de la industria del entretenimiento a estar en boca de todo el mundo no sólo por el crimen que cometió, sino porque se hicieron de conocimiento público las intenciones que tenía de terminar con la vida de Justin Trudeau, primer ministro canadiense.

Para hablar de Grantham habría que retroceder a su infancia, pues desde pequeño consiguió adentrarse en el mundo de la actuación en proyectos como El Secreto del Cascanueces (2007) o Sobrenatural (2008). El joven también llegó a participar en filmes como en Navidad con los Buddies: En busca de Santa Can (2009) y con el transcurrir del tiempo consiguió posicionarse en la aclamada serie de Riverdale (2019) en la cual colaboraría con estrellas de talla mundial como Cole Sprouse y Lili Reinhart.

Pero, en 2020 la situación tomaría un giro drástico, pues el 31 de marzo de ese año, Ryan Grantham terminó con la vida de su madre de una forma cruel.

Fue la jueza Kathleen Ker quien durante la última audiencia del pasado 20 de septiembre -donde emitió el veredicto- reveló que este caso fue trágico y dio algunos detalles respecto a cómo sucedieron los hechos.

Según el testimonio de la mujer, el cuál fue retomado por el medio Canadian Broadcasting Corporation (CBC News), el crimen habría acontecido en la residencia de la señora Barbara Waite, madre de Grantham, ubicada en Squamish.

El actor se encuentra en prisión

Ahí, el joven le disparó a su madre en la cabeza con un rifle .22, mientras ella tocaba tranquilamente el piano. Posteriormente, el actor utilizó una cámara GoPro para grabar un clip de cuatro minutos en donde realizaba su confesión y mostraba el cuerpo de su progenitora.

“Le disparé en la nuca. Momentos después, ella habría sabido que era yo”, dijo el joven en el video, según la BBC.

En las mismas audiencias se dio a conocer que Ryan era un tirador experimentado y que tenía un arma bajo su propiedad, asimismo, se informó que días previos al homicidio, estuvo practicando cómo llevaría a cabo la masacre.

La situación no terminó ahí, ya que al día siguiente de consumar el asesinato, Grantham tapó el cuerpo con un sábana, encendió algunas velas alrededor y colgó un rosario en el piano.

El debate interno de Grantham entre iniciar un tiroteo en una escuela o asesinar a Justin Trudeau

Después de abandonar la casa en donde se encontraba el cuerpo de su madre, el actor de Riverdale partió en un automóvil con destino a Ottawa. En el vehículo llevaba que estaba cargado de tres armas de fuego, cocteles molotov, municiones, artículos para acampar y un mapa que contaba con información sobre la ubicación de la casa de Justin Trudeau.

Ryan Grantham consideró la posibilidad de iniciar un tiroteo (Foto: by Andrew Chin/Getty Images)

En aquel entonces, Grantham tenía 21 años, pero en primera instancia prefirió conducir hasta Hope en donde se planteó la idea de iniciar un tiroteo masivo en contra de la Universidad Simon Fraser en la cuál fue estudiante, como otra opción, pensó realizar lo mismo, pero en el puente Lions Gate.

Afortunadamente, el joven no llevó a cabo ninguno de estos actos y tampoco fue en busca del primer ministro, contrario a esto, se dirigió al departamento de Policía de Vancouver en East Vancouver y ahí fue donde finalmente se entregó.

El actor, quien tras su sentencia de cadena perpetua no podrá contar con libertad condicional durante los primeros 14 años de su condena, se mostró arrepentido durante el juicio.

“No puedo explicar ni justificar mis acciones. No tengo excusa. Me duele pensar en lo mucho que he desperdiciado mi vida. Frente a algo tan horrible, pedir perdón parece tan inútil. Pero desde cada fibra de mi ser, lo siento”, mencionó durante el último día de su audiencia según CBC.

Información retomada por ABC apuntó que Lisa, hermana de Grantham, fue quien encontró el cuerpo inerte de su madre y se decepcionó al percatarse que su familiar era un peligro.

El actor fue parte de la serie Rivardale (Foto: Archivo)

“Ella era vulnerable y Ryan no le dio la oportunidad de defenderse. Me duele saber que él era un peligro para su vida”, habría comentado la mujer, además de puntualizar que tanto ella como su tía tenían miedo de que el artista saliera de prisión.

Qué dijeron los expertos sobre el caso

De acuerdo con lo mencionado por Chris Johnson -abogado de Grantham- el joven habría padecido depresión y otros trastornos psicosociales que aparentemente influyeron en el asesinato que cometió el actor en contra de su madre.

“En el momento del delito, este asesinato no se hizo por odio o animosidad, se hizo en el pensamiento desordenado del Sr. Grantham, para evitar que su madre viera lo que pensaba que estaba a punto de hacer”, apuntó el litigante ante los tribunales.

Asimismo, el defensor del acusado apuntó que previo a tomar la decisión también se debía considerar que en aquel entonces el joven tenía 21 años, no contaba con antecedentes penales y se entregó ante las autoridades. Por su parte, Grantham señaló durante su tiempo en el estrado que durante el tiempo que ha estado recluido se ha ocupado de su salud mental de forma responsable.

“Algún día, si alguna vez salgo de prisión, espero continuar en este camino de mejorarme a mí mismo”, añadió.

Tras pronunciarse la sentencia, la jueza Kathleen Ker señaló que Grantham efectivamente pasó por una “espiral descendente”, previo a cometer el homicidio de su madre. La representante de la autoridad dijo que, aunado al estado en que se encontraba la salud mental del joven previo a cometer el crimen, también un factor que pudo influir fue que Ryan consumía más frecuentemente cannabis y veía videos violentos en la deep web.

Lo que sucedió después de la sentencia

A días de que se pronunciara la sentencia contra Ryan Grantham y que este continúe privado de su libertad, el abogado Chris Johnson otorgó una entrevista para Fox News en donde mostró su preocupación de que el joven pueda ser abusado sexualmente, de acuerdo con el litigante, la jueza del caso habría solicitado que Grantham sea trasladado a una prisión de seguridad media.

“Cuando las personas se declaran culpables de un delito, no significa que estén diciendo: ‘Claro, seré violado y abusado por otros prisioneros’. Eso no forma parte del trato. Mi mayor preocupación es que otros presos se aprovechen y tal vez abusen de él. Enviamos a las personas a prisión para que sean castigadas y rehabilitadas. Así que tengo la esperanza de que esto último pueda tener lugar. No enviamos a las personas a prisión para que sólo puedan ser castigadas por otros presos”, señaló Johnson.

