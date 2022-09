Yalitza Aparicio reaccionó a la visita de Nicole Kidman comprando queso en la CDMX (Foto: Instagram/@yalitzaapariciomtz/Twitter/@@anapau_lpez)

Hace menos de un mes Nicole Kidman fue tema de conversación en las redes sociales por su presencia en la Ciudad de México, debido a que fue parte del evento México Siglo XXI, organizado por Fundación Telmex Telcel, pero durante esta visita llamó la atención que la celebridad salió a las calles de la capital para comprar queso en un local.

Esta acción generó muchas reacciones no solo entre los internautas, sino también en otros famosos, por ejemplo, Yalitza Aparicio quien reconoció que la cultura mexicana es valorada por personas de diferentes países, hecho que debería de llenar de orgullo a la sociedad mexicana.

“Opino que México es tan diverso, tan rico en gastronomía, cultura, que la verdad que las personas de otros países vengan a disfrutarlo es maravilloso”, dijo la actriz que estuvo nominada al Oscar en 2019 por su participación en Roma (2019).

Nicole Kidman comprando quesito Oaxaca. Humilde mi chiquita ❤️ pic.twitter.com/MfLFmzuwE6 — Ana Paula (@anapau_lpez) September 3, 2022

La histrionisa mexicana que regresó al mundo de la actuación en este 2022 encomendó a la población nacional en valorar lo que México les da: “Pero sería más increíble que nuestros propios mexicanos disfrutaran y valoraran lo que tenemos”, agregó Aparicio.

Cabe recordar que las imágenes por las que le preguntaron a Yalitza Aparicio donde aparece Nicole Kidman fueron compartidas vía Twitter, ahí se le puede observar platicando con un señor que vendía quesos en una camioneta. Asimismo, se alcanza a percibir que una de las acompañantes de la artista trae en las manos un poco del producto que ofrecía el vendedor.

Las reacciones por parte de los cibernautas no se hicieron esperar y se mostraron contentos con que la estrella de Hollywood fuera parte de un ritual que resulta muy cotidiano para los capitalinos.

Actor and producer Nicole Kidman attends the Fundacion Telmex Mexico Siglo XXI (Telmex Foundation Mexico XXI Century) in Mexico City, Mexico, September 2, 2022. REUTERS/Raquel Cunha

“Nicole Kidman va y compra en las camionetitas su queso y tú presumiendo que tengas jamón gourmet.. por eso no los quieren y les ponen sus arrastradas en redes....creo que fue una indirecta”. “Ay, la Nicole en la CDMX bien humilde”. “Mientras unas se fresean Nicole Kidman disfruta del quesillo”, fueron algunas de las menciones.

Por otro lado, durante su presencia en la Ciudad de México, la conocida intérprete de 55 años destacó que nunca había venido al país y aprovechó para hablar sobre su familia y sobre sus esfuerzos por apoyar a las mujeres en el mundo, tras ser nombrada Embajadora de buena voluntad en ONU Mujeres en 2006.

“He estado en esto por más de 20 años, he atravesado el mundo con las mujeres para encontrar la protección de todas en diversos lugares, buscarles algún lugar con su hijos a todas aquellas que alzaron la voz y no quieren vivir más injusticias, ni violencia; es algo que también me enseñó mi papá (...) él me guió hacia un camino de amor, de apoyo, de confianza y ayuda a los demás. Así crecí, es lo que hago y me gustaría seguir haciendo”, dijo la artista durante su ponencia.

Nicole Kidman compró quesillo y conoció a Mijares (Fotos: Twitter)

Mientras tanto las declaraciones por parte de la mexicana fueron retomadas por parte de la prensa durante la alfombra roja de su más reciente película de Televisa y Univision para su plataforma de streaming, Presencias. sería una de las primeras producciones de la mexicana tras una ausencia de varios meses fuera de las cámaras.

Por otro lado, es importante de mencionar que esta no es la única producción dentro de Vix+ en donde Aparicio encarnara a algún personaje, pues hace poco se confirmó su participación en el exitoso melodrama Mujeres Asesinas.

