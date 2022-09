Daniel Bisogno defendió a Ana Claudia Talancón tras aparecer borracha: “¿Nunca han estado así?”

(Fotos: Instagram)

Ana Claudia Talancón estuvo recientemente en el ojo del huracán, después de aparecer el pasado 31 de agosto en la premiere de la película Soy tu fan en aparente estado de ebriedad. Ante esto y las duras críticas que llegó a recibir, fue el mismo Daniel Bisogno quien salió en su defensa.

Todo sucedió durante una emisión de Ventaneando, donde los conductores retomaron el momento en que la actriz sostuvo un encuentro con los medios y los reporteros se percataron de que posiblemente no estaba completamente sobria. A esto, en primera instancia Ricardo Manjarrez no dudó en arremeter contra la famosa y señalar que su aparición en ese estado no habría sido correcto.

“Ella es la protagonista, está bien que antes haya ido a celebrar con los amigos, con el mismo elenco, pero creo que se le pasaron de más las copitas y no sólo por lo que se ve, sino porque yo estuve en la entrevista y pues... sí olía un poquito”, dijo Manjarrez.

Tras presentar la nota, Daniel Bisogno tomó la palabra y destacó que el momento no debería ser tomado con tanta seriedad, pues era algo que a cualquiera le podía pasar.

“Yo me hago y le hago una pregunta a usted, público querido ¿nunca ha estado pedo?”, sentenció ante las cámaras del vespertino más famoso de TV Azteca.

A esto, Ricardo mencionó que en todo caso, el mismo Bisogno no sería capaz de llegar en esas condiciones al foro de televisión. Pero, Daniel volvió a responder por Ana Claudia.

“Al foro no, porque la patrona, olvídate. Pero, que te eches tu copita para festejar un evento como ese”, señaló y dio a entender que no tenía nada de malo.

En ese momento, Pedro Sola tomó la palabra y añadió que, desde su perspectiva, la actitud de la actriz no tuvo justificación, pues fue una falta de profesionalismo.

“Pero si sabe que va a haber preguntas y respuestas, que va a haber una alfombra, que es la estrella de la película es exactamente lo que no debe suceder. Hubo una comida y brindaron, en ese día yo no hubiera brindado”, destacó.

Pedro Sola señaló que “se le disculpaba” el desliz a Ana Claudia, pues era una buena persona y una actriz con mucha trayectoria, sin embargo, le recomendó que fuera más cautelosa en un futuro.

La aparición de Ana Claudia Talancón

Durante la tarde del 31 de agosto en la Ciudad de México, lugar donde se decidió hacer la premiere del proyecto Soy tu fan, reporteros, críticos y demás asistentes ya han compartido en redes sociales videos y audios donde reportan que Ana Claudia Talancón “llegó en estado inconveniente” a la celebración de su gran proyecto.

Las preguntas eran respondidas de manera diferente a como suele dar entrevistas ella, incluso se puede apreciar la preocupación de sus representantes y equipo de trabajo por sacarla rápido del momento y así no pasará más tiempo frente a los reflectores de los medios invitados, pero no fue así pues ella pedía que se le dejara un poco más y le permitieran terminar las divertidas entrevistas.

En una de las virales publicaciones compartidas por el periodista de espectáculos Alan Morales, se puede apreciar parte de las preguntas y contestaciones que tiene la reconocida actriz, que dio vida a Carla García Charly en la popular serie. Aunque adelantó que sí habrá tercera temporada de Soy tu fan, no quiso tomar el tema de su vida personal o dar spoilers sobre el proyecto que será publicado hasta el 7 de septiembre en cine y después en plataformas de streaming.

