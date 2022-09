Survivor México: quién sería la integrante eliminada este 3 de septiembre

El reality se aproxima a su fase final (Foto: Instagram/@survivormexico)

La tercera temporada de Survivor México comenzó a aproximarse a su recta final, pues entre comentarios, tanto el conductor del programa como algunos miembros aseguraron que se acerca La Fusión, es decir, la eliminación de tribus para pasar a una competencie individual de todos contra todos.

Mientras tanto, entre los fans del reality de supervivencia ya se difundió el rumor de la próxima eliminada, se trata de la ex acashore Jacky Ramírez, quien ingresó al programa como un refuerzo en la primer semana de agosto.

Así lo afirmaron diversas cuentas en redes sociales cuyo objetivo es difundir spoilers e información supuestamente exclusiva, cabe aclarar que se trata de adelantos no confirmados por la televisora, así que podría tratarse de una simple coincidencia; sin embargo, esta no es la única razón por la que se sospecha sobre su salida.

Jacky Ramírez sería la eliminada este 3 de septiembre (Instagram/@survivormexico)

De confirmarse los spoilers, Jacky Ramírez saldría de las playas de República Dominicana en la transmisión del sábado 3 de septiembre, como se sabrá, este es el día en que se transmite El Juego de la Extinción.

Desde el principio, Jacky Ramírez se caracterizó por tener un desempeño bajo, sin embargo ya que no pudo ni recolectar caracoles ni darles puntos a sus compañeros de Halcones, tomó la decisión de renunciar a su inmunidad, determinación que fue aplaudida por la tribu e incluso sorprendió al conductor Carlos Guerrero.

“Es la primera vez que veo un juego así, para mi tribu es la competencia más importante de la semana y ellos están super unidos, yo llevo una semana aquí, no he podido aportar tanto como yo hubiese querido, yo sé que quieren estar una semana más juntos, me quiero ganar un lugar en la tribu, quiero que no se tome en cuenta la inmunidad, no voy a dar el mil, quiero ganarme un corazón en sus corazones y demostrarles o demostrarme que claro que soy capaz, igual que Nahomi, igual que Cuchao”, dijo la ex acashore.

Además, recientemente se habló sobre un supuesto romance de la competidora, ya que “LOS OTROS se percataron de las atenciones que YUSEF le está dando a JACKY ahora que ya no está VIRI, pero ella dice que respeta a su novio.”, se pudo leer en la cuenta oficial.

Quién es Jacky Ramírez, la aparente próxima eliminada de <i>Survivor México</i>

La temporada en la que esta influencer participó en Acapulco Shore fue la octava. Desde que entró a la mansión de Acapulco, ella dejó en claro su intención de crear polémica y destacar entre toda la fiesta y el “degenere”. Cabe señalar que anteriormente formó parte de Enamorándonos.

“Hola, yo soy Jacky y voy estar en la nueva temporada de Acapulco Shore. Obviamente yo voy a ser el alma de la fiesta y quiero hacer muchísimas amigas y pasármela poca madre con todos. En tres palabras quiero que la vacación no falte, excesos y obviamente las carcajadas. Para mí el espíritu Shore no se puede describir con palabras pero soy yo en todo su esplendor”, fueron las palabras de la influencer para un video promocional del reaility de MTV.

Jacky Ramírez recientemente se unió a Survivor Fotos: Cortesía MTV

Pero una vez dentro del reality, comenzó a tener una gran cantidad de polémicas, peleas físicas y algunas enemistades con otras acashores, principalmente con Nacha; aunque hacia el final hubo una “reconciliación”. Además, llegó un punto en que incluso fue expulsada de la casa junto a Fer.

Qué es La Fusión en Survivor México

Ellos son Los Otros (Foto: Instagram/@survivormexico)

La dinámica de este reality es que haya dos tribus, Jaguares y Halcones, pero en la tercera temporada, surgió un equipo extra llamado Los Otros, por lo que pronto podrían dejar de existir las tres “facciones” para competir todos contra todos.

