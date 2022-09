Jorge Salinas por fin reconoció a la hija que tuvo con Andrea Noli

La hija de ambos nació en 2006 Foto: Instagram @andreanoli / @jorgesalinas.colombia

Este día, en conversación con Ventaneando, el actor Jorge Salinas habló sobre Andrea y Valentina Noli, la hija que ambos procrearon. Cabe recordar que en junio de 2021, el famoso actor había estallado al hablar sobre la jofen y dijo que era “un tema privado”.

La adolescente Valentina nació en 2006 y desde entonces, no la había reconocido, pero su actitud cambió recientemente, pues mencionó que si bien las mamás de sus seis hijos son diferenes, él es el único padre, incluyendo de esta manera a la hija que tuvo con Andrea.

“Todos son mis hijos, soy el único padre, todos los niños tienen diferente madre, pero soy el único y no los voy a compartir con ustedes, les estoy diciendo soy el único padre de seis hijos, estoy siempre al pendiente”, mencionó.

El actor dijo que tenía 6 hijos (Foto: Cuartoscuro)

El comentario surgió cuando habló sobre el estado de salud de Gabriela, su hija con la empresaria Adriana Cataño, pues recientemente se sometió a una cirugía:

“Sí, Gabriela me dijo que tenía un tema, algo no complicado, está bien. La veo contenta con su novio, es una niña encantadora. Yo quiero que a mi hija la traten como a una reina, a mis hijas, de hecho, porque tengo tres hijas”, mencionó Jorge Salinas.

Este anuncio vino después de que se confirmara la participación de Jorge Salinas en la serie Network “Regresamos… Nueva temporada a partir del 8 de Septiembre NETWORK está basada en la película de 1976 galardonada con cuatro premios óscar y cuatro premios globo de oro. Te dejará en shock!!”, se pudo leer en la cuenta de Twitter de esta producción.

Hace pocos días, Andrea Noli reveló si buscaría que su hija fuera reconocida por su ex pareja, Jorge Salinas. La actriz detalló para el programa matutino Hoy que en dado caso de que hay un acercamiento con el actor, se daría de manera privada, sin embargo señaló que hasta el momento no se ha dado ninguna aproximación.

“Claro que se tiene que hablar en privado, es algo sensible y supongo que si en algún momento se diera, sería de manera privada, pero ahora no hay nada más que palabras y las palabras se las lleva el viento”, comentó.

Por otra parte,, la actriz Elizabeth Álvarez explicó por qué los hijos que tuvo con Jorge Salinas no ven televisión. Cabe recordar que la dupla de famosos tuvieron un matrimonio tras actuar juntos en la telenovela Fuego en la sangre (2008).

Los actores son padres de Máxima y León (Foto: Instagram/@cuquitaoficial_)

“Mis hijos no me ven en televisión. Mis hijos me ven en mi casa, en el parque, haciendo las cosas de mamá como todas las mamás…Eso es lo que ven mis hijos de mí, que soy su mamá, que los cuido, que los educo, que los protejo, que los guío, que juego con ellos, que me divierto, que vamos al parque”, expresó ante las cámaras de Univision.

Como pocas veces, Elizabeth se tomó un tiempo para hablar de lo que ocurre en su entorno familiar, en especial de cómo lleva las cosas con sus pequeños, estableciendo una regla inquebrantable para ellos y aunque no especificó si solo son sus proyectos o toda la televisión en general, la actriz de telenovelas como La Fea Más Bella, Las Vías del Amor y Sueños y Caramelos ha recibido una ola de ovaciones en internet por sus declaraciones.

“El amor de las mamás es lo más importante que hay en el mundo, muy bien por ella”. “Raro ver que a una persona dentro de la farándula le importen de verdad más sus hijos que sus proyectos, eso habla bien de ellos”. “Yo también creo que es lo más sano separar lo que es su profesión a su carrera de vida como mamá, porque así sus hijos pueden crecer fuera del ambiente tóxico que es la tv mexicana”. “Jorge y ella siempre me han dado un aire de que son una pareja real y no algo solo creado dentro de la televisión y esas palabras son de una madre comprometida”, escribieron usuarios de Twitter.

