Emilio Osorio confesó si las adicciones de su padre le afectaron: “Mi papá es una persona con mucho corazón”

Emilio aseguró que Juan Osorio no le ha regalado sus protagónicos (Foto: Instagram/@emilio.marcos)

Después de haber llevado trabajado a lado de su papá la mayor parte de su carrera, Emilio Osorio ha decidido romper profesionalmente con él para seguir su propio camino y enfocarse en su música, este hecho hizo que varios detractores del joven intérprete aseguraran que tuvo un trato preferencial por parte de su progenitor durante el tiempo en el que colaboro con él.

De este hecho y varias cosas más habló el joven histrión durante su reciente participación en El minuto que cambió mi destino junto a Gustavo Adolfo Infante, sin embargo, entre las remembranzas más impactantes que contó a lo largo del programa se encuentran las vivencias del conocido productor en el mundo de las drogas.

El hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio habló de como a lo largo de su infancia tuvo que vivir con las adicciones del productor de Aventurera, así como de su relación con él tras el quiebre laboral al que llegaron a mediados de julio.

“No cualquiera se levanta de un momento tan oscuro como son las adicciones. Yo creo que tener valor para separarse de eso que es tan fácil caer, tienes que tener corazón. Creo que mi papá es una persona con mucho corazón, y eso es lo que lo levantó”, dijo Emilio Osorio.

El intérprete que ha participado en grandes producciones como Juntos el corazón nunca se equivoca pero también en otras polémicas, como El Último Rey: El hijo del pueblo detalló que a lo largo de su vida su padre le ha hablado de “drogas, las sustancias, las fiestas” para que sea consciente de sus acciones.

“¿Cuáles son las conversaciones que tengo con él? Se sienta enfrente de mí y dice ‘mira te voy a decir esto porque ya pasé por esto, no estoy contando, no te lo estoy avisando. Esta es así, zas, zas, zas’. Término dándole mi punto de vista”, remarcó el joven de 19 años para las cámaras del programa de Imagen Televisión.

El actor fue criticado en redes sociales (Foto: Instagram/@emilio.marcos)

Más adelante el joven nacido en la Ciudad de México confesó que a pesar de haber estado cerca de algunas drogas jamás las ha consumido.

“He estado cerca de la marihuana. He estado cerca de todas las drogas, por no mencionarlas. Las he visto, he visto cómo gente cercana a mí las ha probado, sé perfectamente lo que hacen, mis padres han hablado conmigo”, dijo el primogénito de Juan Osorio.

El intérprete que dio vida a Aristóteles Córcega en Mi marido tiene familia resaltó que la orientación es vital para saber discernir en la decisión de probar o no probar algún alucinógeno: “Creo que tenerles miedo no es el punto correcto. Es tenerlo respeto y saber que ‘ahí no entro’”, resaltó.

(Foto: Las Estrellas)

Otro de los hechos que causó gran controversia durante su charla con El minuto que cambió mi destino fu cuando toco los actos de nepotismo a los que fueron señalados él y Juan Osorio durante su participación en El Último Rey: El hijo del pueblo, así como a lo largo de su trayectoria histriónica.

“Yo creo que sí me los he ganado. He trabajado con mi papá alrededor de seis novelas y te voy a decir porque creo que me he ganado los papeles… ha sido principalmente porque soy una persona que cuando llega a los foros y que cuando llega a todos lados, saluda y se despide de todo mundo. Creo que una persona que respeta su entorno de trabajo se gana su trabajo”, remató.

