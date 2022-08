Quién es William Valdés y por qué desató una pelea con Jolette

A mitad de semana William Valdés y Jolette Navarrete tuvieron una discusión fuerte vía Twitter Foto: Instagram/@williamvaldes /@jolettenavarrete

William Valdés es un actor, cantante y presentador de televisión cuya nacionalidad es cubana, fue concebido en La Habana y actualmente se encuentra radicando en territorio mexicano.

El actor nació el 10 de enero de 1994 y actualmente tiene 28 años. Inició su carrera en la rama de la actuación cuando participó en la telenovela Grachi y posteriormente se unió al melodrama El rostro de la venganza.

Se volvió más popular después de haber comenzado su ingreso en la escena musical formando parte del grupo de pop CD9, realizando grandes lazos de amistad con Freddy Leyva, Joe Canela, Alan Navarro y Alonso Villalpando.

Actualmente William trabaja como presentador en el programa mexicano Venga la Alegría Foto: Instagram/@williamvaldes

Por qué se peleó Jolette con William

El 17 de agosto Twitter fue donde discutieron la ex concursante de La Academia, Jolette Navarrete y el presentador de Venga la Alegría, William Valdés, realizando todo un hilo con su pelea, de la cual cientos de internautas fueron testigos.

William Valdés habló sobre el poco talento vocal que mostró Jolette en su paso por La Academia, fue comparada con Rubí quien obtuvo el quinto lugar de esta reciente temporada y al parecer eso le molestó mucho a la tapatía.

Me vas a atacar también en tu podcast?? — Jolette H. Navarrete (@Joletteoficial) August 17, 2022

Por lo anterior el presentador de Venga la Alegría realizó un tuit, mismo en el que Navarrete le contestó y cuestionó si seguiría ofendiendo su persona y trabajo en la grabación del podcast que realizará el cubano.

Ante tales acusaciones William no pudo resistirse y le respondió a Jolette, por unos minutos la red social se convirtió en un campo de batalla de declaraciones entre la mexicana que le exigía al conductor que se disculpara con ella por haberse mofado de su paso por el famoso reality show y el cantante.

Posteriormente una internauta colocó un GIF ante la provocación, lo que ayudó para que la ex participante del reality mencionara que necesitaba una disculpa por parte de William, ya que según su testimonio siempre la atacaba en programas de televisión.

La actual presentadora de Hoy pidió una disculpa pública por las criticas recibidas por parte del cubano en programas de televisión Foto: Instagram/@jolettenavarrete

Unos instantes después el presentador respondió y desconoció las agresiones que supuestamente realizó contra la integrante de la cuarta generación de La Academia y recordó que durante su estancia en el reality ella no cantaba, cosa que para él no era una mentira ni un ataque, por lo tanto no tenía porque disculparse.

Pese a que Jolette exigió a William Valdés una disculpa pública, el actor no cedió pues aseguró que tenía dos motivos para no hacerlo, primero que nunca le faltó al respeto y segundo es que la tapatía es una figura pública, por lo tanto él puede opinar de ella, además de que es una referencia en La Academia.

De qué fue acusado el presentador de <i>Venga la Alegría</i>

La señorita @Joletteoficial decide decirme que soy un “misógino” por que en VLA dije que ella no cantaba en su generación…. Donde esta la mentira, usa la palabra “extranjero” despectivamente. Así es como se motiva la xenofobia en Mexico. pic.twitter.com/iLUfSLsQ2j — William Valdes (@WilliamValdes) August 17, 2022

La discusión se extendió al punto de que Jolette aseguró que estaba siendo víctima de misoginia por parte de un extranjero, además hizo referencia a que no le había hecho nada a William Valdés para que la atacara, al contrario mencionó haber sido muy amable con él la vez que se cruzaron.

Por otro lado, Valdés la acusó de practicar la xenofobia, ya que habría utilizado la palabra extranjero de forma despectiva durante su pelea en Twitter.

La última petición la tuvo Jolette al pedirle a los usuarios de la red social que pararan los ataques en su contra y dejaran de promover el bullying.

SEGUIR LEYENDO: