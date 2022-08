Sugey Ábrego recibió lujosa camioneta de fan anónimo, pero la devolvió por miedo: “Ando escoltada”

La veracruzana de 43 años ha encontrado una nueva veta económica: la venta de sus prendas íntimas (Foto: gettyimages)

Sugey Ábrego se encuentra feliz con la venta de sus prendas íntimas usadas, mismas que promociona a través de las transmisiones en vivo que realiza en su cuenta VIP de una plataforma de contenido privado para adultos.

Y es que la actriz y conductora ha revelado que le resulta un buen negocio poner en venta sus prendas de lencería, por las cuales llega a recibir hasta en 3 mil pesos por cada una, por lo que ha generado un nuevo ingreso económico gracias a las compras de sus admiradores.

“Te puedo decir que es un gran negocio, (las vendo en) 150 dólares y lo más sorprendente es que sí me los compran. Entonces les puedo decir que huelo muy rico... Todo es una estrategia de marketing, todos los lunes en mi página yo hago un live en lencería, y la prenda que yo uso en ese live que ven los suscriptores, es la que ellos pueden adquirir”, contó la conductora oriunda de Tuxpan, Veracruz, en días pasados.

Sugey se sorprendió por el hecho de que un fan pudo conseguir la ubicación de su domicilio (Foto: gettyimages)

Ahora, la modelo dio más detalles de esta faceta y destacó que incluso piensa lanzar su propia línea de ropa interior: “Estoy muy contenta, Sugey Ábrego ya es marca registrada, metimos los papeles en Indautor, entonces estamos próximos a sacar nuestra lencería, tenemos ya un comprador en Australia, así que estoy muy contenta, las prendas han sido un éxito, y sobre todo los días de quincena, hoy se fueron varios a Chiapas, ya tengo que ir a comprar más calzones”, contó en un reciente encuentro con los medios.

La famosa de 43 años también compartió con la prensa que ahora ha tenido que recurrir a la contratación de seguridad privada, pues recientemente recibió un lujoso regalo por parte de un admirador anónimo. Sin embargo, este obsequio le causó desconfianza y prefirió devolverlo al espléndido fan.

“Creo que es la primera vez, y ustedes lo van a ver, yo ya vengo escoltada, no era el tipo de persona que hacía eso, pero he tenido que recurrir a la seguridad evidentemente. Hace como quince días uno de estos fans me mandó de regalo una hermosa camioneta a mi domicilio, y eso pone la llaga de que la dignidad no tiene precio”, contó al grupo de reporteros.

Además, la modelo está por lanzar una colección de prendas íntimas bajo su marca (IG: sugeyabregotv)

Asimismo, la ex condcutora de Se vale y De poca consideró como un halago el ser contemplada para recibir el costoso vehículo, sin embargo, se mostró sorprendida por el hecho de que su admirador consiguió dar con su domicilio.

“Sugey Ábrego es una fantasía y que averigüen mi dirección, pues es un halago despertar las fantasías, pero también tengo que resguardarme... a lo mejor lo sacaron de mis redes sociales (la dirección), por eso ya ando con escolta”, aseguró la modelo.

El fan en cuestión había tratado de contactar al representante de Sugey sin éxito, incluso sin solicitar nada a cambio, sin embargo y ante la falta de respuesta, decidió enviar la camioneta al domicilio de la presentadora.

Ábrego espera que su admirador no tome la devolución "como un enojo" (Foto: Archivo)

“Llegó y me asomé y dije...pero ya había pasado una semana que habían buscado a mi manager y que le habían dicho que querían hacerme llegar esto, que no tenía yo que hacer ninguna cita ni ninguna contratación y obviamente mi manager no acepta nada si no es por contrato y de repente después de esto, llegó a mi casa”, narró.

Sugey Ábrego se mostró recelosa respecto a qué interpretación le habrá dado su admirador al hecho de que prefirió devolver el lujoso vehículo, esperando que no pretendar tomar represalias.

“Recordemos que el poder corrompe y creo que hay que mantener esa línea, simplemente esperar que no tomen la devolución como un enojo, pero simplemente a través de e-mail agradecieron la atención y así como llegó, le dijeron al valet que se la llevara”, expresó.

SEGUIR LEYENDO: