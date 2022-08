De Hellboy a Spider-Man: las sagas de películas que quedaron inconclusas

Estas exitosas sagas ya no continuaron por diversas razones (Fotos: Archivo)

Más allá de disfrutar una buena película, algo que les gusta a los cinéfilos es poder tener más entregas de sus cintas favoritas. Sin embargo, aunque sagas como Star Wars, Rocky o incluso, Harry Potter han marcado a generaciones y tenido cierres memorables, hay otras narrativas que quedaron inconclusas en la historia del cine.

Ya sea por problemas de producción, presupuesto o diferencias creativas, a lo largo del tiempo han existido algunos productos de la industria hollywoodense que han dejado un mal sabor de boca entre los asiduos fans. Es por ello que a continuación se muestra un recuento de los filmes que prometieron más entregas, pero que se quedaron en una triste esperanza.

Las Crónicas de Narnia

Fue en 2005 cuando la adaptación del libro Las Crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero llegó a la pantalla grande. Así, la historia de cuatro hermanos que se encuentran un ropero mágico que los lleva a un mundo extraordinario y lleno de todo tipo de seres mitológicos y peligros, comenzó a tomar popularidad entre los jóvenes de la época.

Faltaron varios libros de ser adaptados en Las Crónicas de Narnia (Foto: Archivo)

Junto al león Aslan, las secuelas no se hicieron esperar y en 2008 surgió El príncipe Caspian, para después continuar con La travesía del viajero del Alba en 2010, pero, aunque se esperaba que la última entrega titulada La Silla de Plata llegara a los cines, esto jamás pasó.

Y es que los libros escritos por C.S Lewis entre 1950 y 1956 eran originalmente siete, por lo que no sólo habría quedado al aire una edición, sino que faltó: El caballo y su niño, El sobrino del mago y La última Batalla.

Cabe señalar que en 2017, el director de cine Joe Johnston, informó en una entrevista durante la Comic-Con de Paris que sí estaba planeada la película de La Silla de Plata y se esperaba su estreno para aproximadamente 2019.

“Llevará un par de años hacer la película, pero no podremos empezar a rodarla hasta el próximo invierno (...) Estaremos en Nueva Zelanda, en la Isla Sur, donde será verano. Después, la postproducción y los efectos visuales y todo lo demás llevarán un año. Así que, será 2019″, dijo el famoso cineasta.

Aunque nunca se dijo oficialmente cuáles fueron los motivos por los que ya no se realizó este filme, algo que sorprendió a los fanáticos fue que Netflix adquirió los derechos de la franquicia en 2018, lo cual pudo ser una razón para detener el otro proyecto.

Así, la empresa de streaming señaló que tenían planeado hacer una serie de Las Crónicas de Narnia y darle un giro más fresco a la producción.

Según el comunicado, todos los títulos serán producidos por Netflix y Entertainment One; mientras que Douglas Gresham y Vincent estarían encargados de supervisar el desarrollo de los diferentes proyectos.

Hellboy

Para los amantes de los cómics, Hellboy (2004 y 2008) es una de las sagas más memorables que existen y que fue dirigida por Guillermo del Toro en su primera y segunda película. No obstante, aunque la criatura roja con los cuernos amputados -interpretada por Ron Perlman- estaba a la espera del cierre de su trilogía, esta jamás se llevó a cabo.

Fue el mismo Mike Mignola, creador de los cómics, quien reveló durante una entrevista para Nerdist en 2017, los motivos por los cuales ya no se llevó a cabo la tercera entrega de esta historia.

Guillermo del Toro dirigió las primeras dos entregas de la Saga (Foto: Archivo)

“Me habría encantado que Guillermo del Toro hubiera hecho la tercera película y hubiera terminado la historia. Pero con el paso del tiempo quedó muy claro que esto no iba a suceder. Hace unos tres años, tanto los productores como el guionista Andrew Cosby y yo comenzamos a trabajar en esta nueva historia. Del Toro no quiso tener nada que ver con esto, porque no la iba a dirigir. Le ofrecimos ser productor porque Ron Perlman aseguró que no lo haría sin Guillermo del Toro”, señaló el creador del personaje.

De acuerdo con el dibujante, tras no lograr llegar a un acuerdo con el director de cine mexicano, decidieron no hacer una tercera película y optaron por un reboot que se estrenaría en 2019.

“Una vez tuvimos a Neil Marshall pensamos: ‘¿Por qué vamos a tener que seguir con ese universo?’. Porque una película de Del Toro es una película de Del Toro. Y no quieres darle una película tan personal a otra persona. Especialmente a alguien tan grande como Neil Marshall. Así fue como pasamos a optar por un reboot en lugar de una tercera parte”.

Incluso, en febrero de 2022, cuando toda esperanza para los seguidores de esta saga parecía perdida, Ron Perlman volvió a entusiasmar a los fans con la posibilidad de una tercera entrega.

Hellboy tuvo un reboot en 2019 (Foto: Archivo)

El actor mencionó que estaría dispuesto a retomar el personaje en caso de que Guillermo del Toro fuera nuevamente considerado para dirigir.

En este sentido, cabe mencionar que la primera película de Hellboy recaudó casi USD 100 millones en la taquilla; la secuela superó los USD 160 millones en los cines de todo el mundo. Cuando Del Toro (dos premios Oscar por La forma del agua) planteó la realización de Hellboy 3 estimó el presupuesto de producción en USD 120 millones.

El sorprendente hombre araña

Una de las franquicias cinematográficas que más causó controversia en los últimos años fue The Amazing Spider-Man (El sorprendente hombre araña) , la cual fue lanzada en 2012 y protagonizada por Andrew Garfield. Este filme marcó un punto de partida para los seguidores de Marvel, pues tras varios años de catalogar a Tobey Maguire como “el original” Spiderman, el actor de filmes como Hasta el último hombre o Red Social prometía llevar las sagas del arácnido a un nuevo nivel.

Tras su estreno y recaudar un total de UD7.5 millones durante las proyecciones de media noche y un total de USD35 millones en su primer día de proyecciones, las esperanzas sobre más de estas películas comenzaron a surgir, pero, aunque en 2012 Sony anunció que la saga sería una trilogía, todo se quedó en una promesa, ya que la última película titulada El sorprendente hombre araña 2: La amenaza de Electro se estrenó en 2014.

Andrew Garfield recibió buenas críticas por su papel en Spider-Man (foto: Archivo)

A partir de ese momento, la tercer película quedó sin fecha y en 2017 se estrenó Spider-Man: de regreso a casa, la cual representó una etapa diferente para el hombre arácnido, pues fue protagonizada por Tom Holland y Zendaya.

Los fans de la saga interpretada por Andrew Garfield quedaron a la expectativa y, para su sorpresa, en Spider-Man: Sin Camino a Casa (2021) el tan conocido “multiverso” se hizo presente y Andrew Garfield junto a Tobey Maguire reaparecieron en la pantalla grande.

Ante esto, usuarios de redes sociales volvieron a pedir que se hiciera la tercera entrega de la trilogía prometida The Amazing Spider-Man, pero la cuenta oficial de Sony en Twitter, puso un alto a los rumores.

“Sí, hemos visto el hahstag. No, nosotros decidimos que películas hacemos. Solamente somos el equipo de comunicación”, se podía leer.

