Bárbara de Regil habló de la figura de Chiquis Rivera y fue criticada: “No es mi estilo de cuerpo”

(Fotos: Cuartoscuro, Gettyimages)

Bárbara de Regil es una de las figuras del medio del espectáculo que más ha dado de qué hablar, y es que además de su participación en proyectos como Rosario Tijeras y Survivor México, la actriz mantiene viva su faceta como influencer en las redes sociales.

Es en internet donde la mujer de 35 años se ha revelado como una figura del mundo del fitness, pues cuenta con una de las siluetas más definidas muscularmente dentro de la farándula, y especialmente desde el periodo de confinamiento derivado de la pandemia, De Regil ha compartido en sus redes su estilo de vida saludable.

Con rutinas de ejercicio en su canal de YouTube, tips de alimentación nutritiva, y hasta frases motivacionales que han sido incluso motivo de burla para sus detractores, Bárbara se ha convertido en una autoridad para hablar de entrenamientos y activación del cuerpo, llegando a brindar clases fitness en distintas ciudades de la República mexicana, con la intención de ayudar a otras mujeres a conseguir su cuerpo ideal.

(Foto: Instagram barbaraderegil)

La joven también ha enarbolado el movimiento “body positive”, un pensamiento que pretende hacer conciencia en las personas sobre la importancia de la aceptación del cuerpo propio y para evitar los señalamientos sobre el cuerpo de otras personas, en cualquier sentido.

Pese a esto, recientemente la actriz, quien pronto regresará a Televisa como la protagonista de un nuevo melodrama producido por José Alberto El güero Castro, no evitó opinar sobre la figura corporal de Chiquis Rivera, la hija mayor de la desaparecida Jenni Rivera.

“No es mi estilo de cuerpo, no es un cuerpo que yo me haría o tendría. Se me hace como muy sexual, así como toda sexy”, dijo Bárbara de Regil en un fugaz encuentro con los medios suscitado en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Bárbara de Regil presumió su cuerpo al natural en sus redes sociales Foto: Instagram/@barbaraderegil

Y es que la cantante de regional mexicano es conocida, además de por integrar una de las familias más populares entre el público hispano, por presumir constantemente en redes su exuberante silueta, y jactarse de su sensualidad pese a distar mucho de la famosa talla cero.

Sin embargo, este tipo de figura no es del agrado de la actriz, quien al parecer prefiere conservar su bien definida musculatura y talla pequeña.

Al contarle que Chiquis también promueve un empoderamiento entre las mujeres, Bárbara expresó: “No había visto, pero qué padre”, y al ser cuestionada si haría una colaboración con la integrante de la dinastía Rivera, contestó: “Claro que me gustaría, ella es preciosa y muy linda la verdad”.

Asimismo la famosa dijo que está dispuesta a subir de peso para un personaje, lo que le llevaría a romper con el estilo de vida que ha llevado en los últimos años. “Sí me gustaría, ¡ay, qué interesante!”, exclamó.

Por otro lado, Bárbara aplaudió la apariencia física de Alejandro Fernández, El potrillo. “No ha engordado, la verdad es que él está bien guapo, cero lo veo gordo, cero lo veo mal. Yo lo veo un galán, y además es un caballero, es bien atento y súper buen amigo”.

(foto: @chiquis/instagram)

Sin embargo, las reacciones de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar, pues muchos comentarios en respuesta a la noticia señalaron que la actriz está errada por opinar del cuerpo de alguien más.

“Si no es tu cuerpo, simplemente no opines”, “No bueno, que se preocupe por ella y cada quien su vida”, “¡Estamos en pleno 2022! ¡Ya nadie habla del cuerpo de las personas! Ubíquense”, “Es que no le debe gustar a ella, le debe gustar a Chiquis, mira ésta”, “Y ella quién se cree para decir si un cuerpo se sexual o no es sexy”, “Shot por cada vez que Bárbara de Regil meta la pata una y otra y otra vez”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.