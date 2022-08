La romántica foto con dedicatoria de Diego Boneta a Renata Notni

Diego Boneta presumió su amopr hacia Renata Notni (Foto: IG @diego)

Diego Boneta y Renata Notni comenzaron a despertar rumores de noviazgo a principios de año, sin embargo, se ha especulado que su relación empezó a finales de 2020 con un perfil muy bajo.

El actor que interpretó a Luis Miguel para Netflix, compartió una foto con Renata, en lo que parece ser una casa, con un hermoso arbusto de buganvilias de fondo.

En la publicación aparecen besandose apasionadamente y él escribió “Wherever you are (emoji corazón)”, que significa “donde estés”, a lo que la actriz respondió con “Amor (emoji corazón)”.

Hasta el momento la imagen cuenta con más de 100 mil likes y 331 comentarios, en los que se destaca el apoyo de varias personalidades del medio hacia los jóvenes enamorados.

“El amor”; “Love you guys (los amo chicos)”; “Belleza de foto”, fueron solo algunos de los comentarios destacados.

Mientras que los fans comentaron cosas como: “Son mi pareja favorita”; “Hermosos”; “Me encantan”, “Cásense ya”; “Que viva el amor”.

Últimamente, los rumores sobre una posible boda entre los actores ha dado mucho de que hablar en redes, ya que se la pasan de viaje y compartiendo sus momentos románticos con los seguidores.

Y es que así como Diego posteó fotos con ella, Renata suele hacerlo con más frecuencia, puesto que hace una semana regaló a los seguidores una bonita fotografía del atardecer junto con Boneta.

Renata Notni posteó esta foto con Diego Boneta (Foto Instagram: @rennotni)

Por su parte, Renata Notni reveló para una entrevista con Despierta América, que se encontraba muy feliz con su relación y tiene la intención de disfrutar cada etapa sin pensar en el futuro.

“Por el momento estoy con él y soy feliz, pero estoy muy enfocada en disfrutar el día a día y así no futurear ni nada. Creo que si algo nos enseñó la pandemia es que lo único que tenemos es el momento y nada, disfrutando cada día mi trabajo, mi familia, mis amigos y la salud sobre todo, que estamos sanos”, declaró.

De igual manera, Diego Boneta respondió a los cuestionamientos sobre una posible boda en el programa Hoy y dijo que estaba disfrutando de su estapa de novios pero no estaba cerrado a eso.

“Voy un día a la vez y es algo como que todavía somos novios y todo, pero en algún futuro por supuesto. Soy muy unido a mi familia, para mí mi familia es super importante y, en algún punto, totalmente”, expresó.

El actor se une a Amazon (Foto: Instagram/@diego)

Por otro lado, recientemente Diego Boneta ha hablado de sus próximos proyectos como actor y dijo estar muy enfocado en ello, así como también le gustaría tener un doble para hacer varias cosas a la vez.

“Me encantaría tener un clon y poder hacer todo, ahorita estoy muy enfocado en mi productora y estamos desarrollando varios proyectos con mi carrera como actor (...) pero la música siempre termina colándose de una manera u otra”, declaró.

Asimismo, Boneta respondió a las críticas en las que aseguraron que ya se quedó encasillado en el personaje de Luis Miguel. Él negó esa aseveración y recomendó que vieran su nueva película.

“Que vean El padre de la novia y me digan si ven a Luis Miguel ahí o no. El que cante esas canciones no tiene que ver con el desprendimiento del personaje, son canciones que yo disfruto y he disfrutado 16 años antes de haber hecho la serie”.

Hablando de música, hace poco se hizo viral cuando lo captaron cantando en un karaoke canciones de Luis Miguel y varios usuarios condenaron que estaba cantando desafinado y expresaron comentarios no muy amigables hacia él.

“Se quedó con la personalidad y personaje de Luis Miguel”; “Alguien dígale a Diego Boneta que no es Luis Miguel”; “La diferencia entre un grande y un cantante promedio”; “Sin Auto-tune”; “El creyó que de verdad era Luis Miguel”, expresaron algunos.

A estos comentarios el actor contestó lo siguiente: “Se me hizo curioso porque no sacaron las otras canciones que sí me salieron bien”.

