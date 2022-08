Alexander Acha aseguró que no impulsará a Rubí tras finalizar La Academia: “Soy director aquí, no afuera”

Alexander dio su opinión sobre Rubí (Fotos: IG @laacademiatv)

La Academia: 20 años ha estado llena de polémica desde el inicio y más por la participación de Rubí Ibarra, La quinceañera más famosa de México, quien a pesar de ser duramente criticada concierto tras concierto por el panel de críticos se ha ganado el corazón del público al punto de tener un fandom que se hacen llamar Rubielievers.

Así, durante una reciente entrevista para Venga la Alegría, Alexander Acha -quien es el director de esta edición- rompió el silencio sobre si estaría dispuesto a impulsar la carrera de la joven cantante a su salida del concurso de canto de TV Azteca.

“No (apoyaría a Rubí en su carrera artística), la podría asesorar, pero no podría yo dirigirla”, señaló de forma tajante.

En este sentido, el hijo de Emmanuel destacó que su postura se debía a que estaba muy enfocado en su trayectoria y crecimiento personal, además, de que ser docente en La Academia era parte de su trabajo para el proyecto, pero en el día a día, él no se dedicaba a eso.

¡El Director de @LaAcademiaTV, Alexander Acha habló sobre los fuertes encontronazos que ha tenido con Lola Cortés! 😱📺 #VLA #MartesEnQuieroBailar pic.twitter.com/eEqZTp1eV7 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 2, 2022

“Mi prioridad es mi carrera musical entonces no puedo yo hacerme cargo del futuro de Rubí porque soy director aquí en La Academia, no soy director de artistas afuera de La Academia, no me dedico a manejar artistas”, sentenció.

Cabe recordar que, tras su debut en el concierto cero con la canción Equivocada, Rubí se hizo acreedora a fuertes críticas no sólo de personajes como Arturo López Gavito, Lola Cortés, Ana Bárbara u Horacio Villalobos, sino que varias personas de redes sociales arremetieron contra la joven y destacaron que aparentemente no tenía talento para cantar.

Sin embargo, durante el tiempo que ha durado el programa, la joven originaria de San Luis Potosí se ganó el cariño del público debido a su carismática personalidad y el esfuerzo que ha puesto semana tras semana para mejorar sus habilidades vocales.

No obstante, un momento crítico para Rubí sucedió hace poco más de una semana, cuando tras sentir malestar, fue llevada al hospital y dio positivo a COVID-19. Desde ese momento, la incógnita respecto a su permanencia en el programa tomó fuerza y varios comenzaron a especular que la cantante podría ya no regresar al show.

Desde que Rubí debutó en el programa ha recibido muchos comentarios (Capturas de video de Instagram: @laacademiatv)

Pero, aunque el fin de semana pasado no pudo presentarse en los conciertos, en el show del 31 de julio reapareció y se dio a conocer que ya había dado negativa a su prueba. No obstante, debido a que aún contaba con algunas secuelas del COVID se le permitió no presentarse esa noche.

Para la gala que se llevó a cabo antes de llegar a las dos más importantes de toda la temporada, Alexander Acha decidió que no habría expulsado. Fue así como llegó Rubí a la semifinal de La Academia, lejos de los escenarios, entre polémicas, y luego de superar 13 conciertos con el cobijo de sus fanáticos, o los también llamados Rubilievers.

Los comentarios respecto a la permanencia de Rubí no se hicieron esperar y aunque muchos usuarios defendieron a la potosina, otros arremetieron contra ella.

“Dice el director Alexander Acha que Rubí no está bien de la voz y que no la quiere exponer... ¡que alguien le diga que Rubí no va a cantar nunca!”, escribió uno, mientras que otro cibernauta añadió: “Entiendo que existan muchas personas que simpaticen con Rubí, pero creo que es injusto que vaya a una final, y le este robando el lugar a una persona que si tenía talento”.

