María León dedicó una canción por WhatsApp al ex novio de una fan

(Foto Instagram: @sargentoleon - Captura TikTokr: @dannozg)

María León es considerada como una de las intérpretes pop con mayor presencia dentro de la industria musical nacional, no solo por su gran calidad vocal, también por la cercanía que mantiene con sus fans. Así lo demostró durante un concierto que ofreció en la Feria Nacional de Durango 2022, cuando una joven que subió al escenario inesperadamente le pidió que cantara uno de sus éxitos para su ex novio.

Todo ocurrió durante la presentación estelar de María León en Durango, donde deleitó al público con sus nuevas canciones. De un momento para otro, permitió que una fan subiera al escenario sin imaginarse la petición tan especial que le haría. Y es que la joven aprovechó que fue seleccionada por su cantante favorita para dedicarle una canción a su ex a través de llamada telefónica.

Quien fue vocalista de Playa Limbo durante poco más de 10 años aceptó desatando la euforia de los presentes. Rápidamente, la fanática buscó el número de su ex y le marcó, pero tras varios intentos no obtuvieron respuesta: “¿Quieres que dejemos un buzón? deja que entre. Un audio de WhatsApp de 18 minutos, claro que sí. Bueno, ahí está una llamada perdida”, comentó la cantante en un video recuperado por un usuario de TikTok.

La intérprete de Piérdeme el respeto aprovechó que el ex novio de su fan no contestó para cuertionarla sobre su orgullo y por qué quería tener ese gesto con alguien que había terminado, incluso, se atrevió a invitarle un shot de mezcal. Los intentos no pararon y finalmente decidieron grabar un audio: “Dennis, soy María León, este es un mensaje para ti”.

La tapatía de 36 años cantó Una llamada perdida -tema que grabó en colaboración con Leonen García- y cerró con un “Te quiero”. Su gesto fue bien recibido entre los asistentes y los usuarios de redes sociales, quienes bromeraon con la reacción habría tenido la persona que escuchó el audio y pidieron más información sobre la relación entre Alejandra y su ex.

“El chavo que lo recibió: ‘Mire, mi ex Maria león me dejo mensaje’”. “Quiero saber qué paso después”. “Yo quiero saber,el chisme me respira en la nuca”. “Que nos cuente qué fue lo que le contestó. No nos dejen con la duda, por favor”. “Qué dijo el ex, se molestó, le gustó o qué”. “Que bonito canta y muy sencilla mi hermosa paisana”. “Siempre me sorprendes con cosas súper geniales”, fueron algunas reacciones en TikTok.

Ante tanta insistencia, Alejandra -la mujer que se subió al escenario- reapareció en la sección de comentarios y contó que después de aproximadamente una hora le respondió su ex pareja, sin embargo, no compartió más detalles al respecto. María León disfrutó la convivencia con sus fans y después de su pequeña intervención no comentó nada más y siguió con su concierto.

María León incendió las redes con su rutina de pole dance

Desde hace varios años se sabe que la cantante practica pole dance, de hecho, suele compartir videos o fotografías de sus rutinas con sus casi tres millones de seguidores de Instagram y cada vez que lo hace rompe las redes sociales. Esta vez no fue la excepción, pues hace unas horas se sumó al TBT con un clip grabó cuando tenía otro look en el cabello.

“Increíble”. “Me muero”. “Qué bonito recuero”. “Estraño a María con mechas”. “Mis respetos, eres grande”, fueron algunas reacciones en su publicación.

María León no es la única artista mexicana que practica pole dance, también lo han intentado Martha Higareda e Itatí Cantoral.

SEGUIR LEYENDO: