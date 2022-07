Diego Boneta se defendió ante críticas por cantar borracho en un karaoke: “No era concierto”

(Fotos: Twitter/IG diego)

Diego Boneta volvió a verse envuelto en polémica recientemente después de ser captado en un karaoke interpretando de forma desafinada una canción. Así, ante las duras críticas y comparaciones con Luis Miguel, el actor rompió el silencio y se defendió de una vez por todas.

Fue durante un encuentro con los medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) donde el famoso que interpretó al Sol de México durante las tres temporadas de Luis Miguel: La serie, señaló que en esa ocasión sólo estaba pasando un buen rato.

“Creo que los tequilas me traicionaron con esa canción de Frank Sinatra, pero la verdad es que la estaba pasando bien con mis amigos”, comenzó a decir.

En ese sentido, Boneta apuntó que al ser una reunión de amistad, no estaba concentrado en atinarle a todas las notas, por lo que le pareció extraño que los internautas arremetieran contra él y sólo mostraran el embarazoso momento.

Critican a Diego Boneta por cantar mal y lo comparan con Luis Miguel pic.twitter.com/RLL78fe9O5 — Lo + viral (@VideosVirales69) July 17, 2022

“No era un concierto, no era nada, se me hizo curioso porque no sacaron las otras canciones que sí me salieron bien y en cuanto al tema de Luis miguel son canciones que vengo escuchando toda la vida. A los 12 años canté La chica del bikini azul y no voy a dejar de cantar y escuchar esas canciones”, dijo.

Respecto a las constantes comparaciones que le hacen con el intérprete de éxitos como Ahora te puedes marchar, Sabes una cosa o La incondicional, Diego destacó que el personaje no se lo tragó y que él es una persona auténtica.

“Que vean El padre de la novia y me digan si ven a Luis Miguel ahí o no. El que cante esas canciones no tiene que ver con el desprendimiento del personaje, son canciones que yo disfruto y que he disfrutado 16 años antes de haber hecho la serie”, remarcó.

¡En exclusiva para #VLA, Diego Boneta habla sobre el polémico video donde se le ve pasado de copas cantando una canción de Luis Miguel! 😱🎤🕺📺 #EliminaciónEnQuieroBailar pic.twitter.com/WYmyAE4kh1 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 29, 2022

Además, Diego Boneta comentó que actualmente su carrera se está enfocando más en el lado actoral, pero no descartó que la música esté dentro de sus prospecciones a futuro.

“Me encantaría tener un clon y poder hacer todo, ahorita estoy muy enfocado en mi productora y estamos desarrollando varios proyectos con mi carrera como actor. La realidad es que estoy super ocupado, pero la música siempre termina colándose de una manera u otra”, dijo.

El video de Diego Boneta cantando mal

En internet circulan videos del protagonista de El padre de la novia (2022), Pasión, amor y muerte (2021) y Alegrijes y Rebujos (2003) rodeado de gente en un centro nocturno. En las imágenes se puede apreciar al artista mexicano algo desarreglado luciendo una camisa con estampado hawiano y, mientras que con una mano agarró un micrófono para interpretar la versión en inglés de A mi manera, con la otra sostuvo una copa.

Las personas que escucharon la presentación en vivo no fueron las únicas sorprendidas, pues en cuanto los videos inundaron las redes sociales, los usuarios criticaron a Diego Boneta por sus desafinaciones.

“La cara del wey de atrás”. “Se quedó con la personalidad y personaje de Luis Miguel”. “Alguien dígale a Diego Boneta que no es Luis Miguel”. “La diferencia entre un grande y un cantante promedio”. “Sin Auto-tune”. “el creyó que de verdad era Luis Miguel”. “No es Luis Miguel, así de simple”. “estaba arto de que lo relacionaran con la serie de Mikyl!! lo logró”, fueron algunas reacciones.

