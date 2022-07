De qué acusaron a Ricky Martin, qué respondió y qué sigue en su caso

El cantante puertorriqueño dio a conocer el dolor que atravesó debido a las acusaciones falsas de su sobrino Captura: Instagram @helgagarciapr

Recientemente el sobrino del cantante Ricky Martin, Dannis Yadiel Sánchez, interpuso una denuncia en su contra por presunta violencia doméstica y también solicitó una orden de restricción.

El supuesto motivo de su sobrino para comenzar un proceso jurídico fue que habrían mantenido una relación amorosa durante siete meses y que la ruptura de la misma se presentó hace apenas dos meses.

La mañana del 21 de julio el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, en Puerto Rico, decidió archivar el caso después de semanas de ardua investigación.

El cantante lamentó la situación que enfrentó en las últimas semanas y se dijo víctima de mentiras tras las declaraciones infundadas de su familiar. El puertorriqueño comentó que su sobrino estaría atravesando problemas de salud mental, lo que considera que fue el origen de las acusaciones en su contra.

A través de redes sociales expresó: “Tengo casi cuatro décadas trabajando en los escenarios, en el ojo del público y nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las últimas dos semanas. Fui víctima de la mentira”, mencionó con tristeza.

El cante expresó lo difícil que fue enfrentar un proceso legal proveniente de un familiar, comentó la posible causa que desató ese suceso y aprovechó para agradecerle a sus fans el apoyo que le brindaron

También reveló lo que posiblemente podría ser la causa de las acusaciones por parte de su sobrino: “Desafortunadamente el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales, que lo único que deseo es lo mejor y que encuentre la luz”, declaró el cantante.

Se pronunció respecto del porque no habló antes sobre el proceso legal que enfrentaba: “No me pude defender antes porque hay un proceso que yo tenía que seguir donde se me exigía estar en silencio hasta yo poder desahogarme frente a un juez y así fue”, comentó antes de agradecer a sus fans por confiar en él.

Posterior al caso su sobrino Dennis Yadiel denunció ahora haber recibido llamadas con amenazas de muerte, según el informe presentado a la Policía de Puerto Rico. Agentes adscritos al Precinto de Hato Rey se encuentran investigando la supuesta llamada y pusieron en conocimiento de la misma a la División de Delitos Sexuales.

Hace cinco días surgieron informaciones en medios de comunicación que apuntaban una posible condena de hasta 50 años de cárcel contra el cantante en caso de que fuera declarado culpable de los cargos.

Ricky Martin aseguró en redes sociales que esas alegaciones son totalmente falsas y que enfrentaría el proceso judicial con la responsabilidad que siempre lo ha caracterizado.

Afortunadamente el caso se archivo y ambas partes podrán seguir con sus vidas sin problemas legales Captura: Instagram @helgagarciapr

Actualmente el caso fue archivado, el equipo legal del cantante explicó que a petición del querellante, quien estuvo siempre acompañado de su abogada, la lincenciada Jessica Bernal, expresaron sus intenciones de dejar sin efecto la orden que él mismo solicitó a principios de mes.

Su abogado Marcos Rivera comentó que la primera orden expedida contra el cantante era de carácter provisional y que su duración dependía de la audiencia de 21 de julio, cuando se escuchara la versión de Ricky Martin.

El asunto fue totalmente civil y como lo concluyó el Tribunal, fueron puros reclamos desafortunados de un ciudadano, es decir, Dennis Yadiel Sánchez. Los abogados de Ricky mencionaron encontrarse contentos de que su cliente viera que se hizo justicia en su caso, pues ahora puede continuar normal con su vida y su carrera.

El puertorriqueño Ricky Martin tendrá una presentación el viernes 22 y sábado 23 de julio en un concierto junto con la Orquesta Filarmónica de los Ángeles en el legendario Hollywood Bowl.

