Encarcelamiento de Juan Collado afectó la salud de Yadhira Carrillo: “No estoy muy linda”

Yadhira Carrillo asiste todos los fines de semana desde hace tres años a visitar a su esposo, quien permanece preso y se encuentra en disposición de las autoridades (ig. yadhiracarrillo)

Desde que su esposo, el abogado Juan Collado, se encuentra privado su libertad en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, desde donde lleva a cabo su proceso por el cual es investigado por lavado de dinero y delincuencia organizada, Yadhira Carrillo atraviesa una complicada situación.

Ahora la actriz de telenovelas causó la alarma en sus seguidores al destapar que padece una enfermedad que ha ido desarrollando desde que su esposo se encuentra encarcelado. Fue en una de sus rutinarias visitas al cento penitenciario donde permanece Collado desde hace tres años, donde la también ex reina de belleza confesó que su salud se ha visto deteriorada.

Yadhira aseguró que esta situación la entristece, pues tiene que “pagar un precio que no teníamos que haber pagado nosotros”, lo que estaría provocando variaciones en su presión arterial.

“No estoy muy bien. A raíz de todo esto llegó la presión alta, yo era de presión baja, entonces bueno, ahora me dice el doctor ‘Bienvenida al clan, el grupo de presión alta’. Me duele mucho la cabeza, (es un tema) pesado, muy difícil”, aseguró la histrionisa de 49 años.

Debido al COVID, Yadhira Carrillo piensa que en algún momento le prohibirán visitar a Juan Collado (captura de pantalla/ YouTube Ventaneando)

La protagonista de La otra se mostró un tanto renuente a tener que mostrar su rostro ante las cámaras, pues dijo que esta enfermedad le ha causado también estragos físicos: “Si me ven cerradito este ojo, perdón, pero bueno, traigo muy alta la presión en este momento, ya tomé mi medicamento. No estoy muy linda para (dar entrevistas) pero aquí estoy con ustedes, les mando un beso y ahí vamos a seguirle”, contó a las afueras del centro penitenciario.

Y es que desde que Collado fue aprehendido y recluído, la salud de la actriz ha ido en picada, sin embargo ella se mantiene firme en querer acompañar al también ex esposo de Leticia Calderón en el complicado proceso legal que atraviesa.

“Para que yo no esté al lado de él, apoyándole, será porque ya no estoy, será porque ya pasé a mejor vida. Pero no, mientras eso no suceda, yo estoy aquí con él, y él es el amor de toda mi vida, y estaré con él pegada. Donde él esté estaré siempre y aquí seguiremos mientras nos sigan teniendo aquí”, enfatizó la actriz de telenovelas como Amarte es mi pecado y Barrera de amor.

Yadhira Carrillo ha declarado que no piensa volver a los melodramas mientras si esposo continúa prisionero (Foto: @yadhiracarrillo)

Pese al entramado proceso que su esposo atraviesa, y los cargos tan delicados por los que se le inculpa, Yadhira aún defiende la presunta inocencia de Juan, y considera que él no es culpable de lo que se le acusa, no así otros personajes con los que tuvo relación.

“Aquí estaremos pagando quizás por todas las cosas terribles que hizo tantísima gente, y que vinieron a agarrar al que no es ni político ni servidor público. El que menos tenía que estar aquí fue el que vino a pagar los platos rotos y yo aquí con él de la mano, donde él esté, estaré yo siempre”, recalcó en una muestra más de solidaridad con su marido.

Hace apenas unos días, el 14 de julio, Carrillo acudió al programa Sale el sol, donde emitió algunas declaraciones del tipo, dejando ver su notable lealtad a su esposo, el también llamado “abogado de la mafia del poder”.

Entre los clientes del abogado se encuentran los ex presidentes Salinas de Gortari y Peña Nieto (Infografía: Infobae México)

“Me siento profundamente orgullosa de él, estoy con él siempre, lo acompaño siempre, le cocinamos, le lavamos sus sábanas, le lavamos su ropa, se la llevo. Me siento muy orgullosa de él porque podría pelear de muchas formas y lo hace por el lado legal, adecuado (...) Es una gente a quien admiro profundamente, a quien amo profundamente. La admiración que siento por él es tan infinita porque lo veo en este lugar tan inmerecidamente”, expresó.

