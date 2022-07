Yuri negó tener algún tipo de reconciliación con la comunidad LGBT+: “Yo no tengo que pedirle disculpas a nadie”

(Captura de pantalla: YouTube/"Euforia")

A lo largo del mes del Pride 2022 y de principios de julio, el nombre de Yuri se ha posicionado en los temas de conversación de las redes sociales luego por proferir comentarios denotando las preferencias sexuales de hombres homosexuales siendo tachada de homofóbica y ganando miles de detractores de la comunidad LGBT+.

Tras esta situación, la intérprete veracruzana decidió romper el silencio ante las cámaras del Programa Hoy por las diversas críticas que ha sufrido en las redes sociales y los múltiples señalamientos de homofóbica al que ha sido tachada.

“Pues que no, no me lo he ganado, porque yo tengo mi forma de pensar. Más, sin embargo, nunca hay algún programa que avale que yo soy homofóbica, no hay nada, mucha he hablado mal de ellos. Yo no tengo que pedirle disculpas a nadie. Hay mucha gente de la comunidad que me sigue queriendo y, aparte mis conciertos se siguen llenando de gente y van con sus parejas, entonces a mí me vale”.

“Yo soy cristiana, efectivamente, y los cristianos no podemos meternos con nadie, así como yo respeto lo que piensan de mí, ellos no respetan lo que yo pienso de mí. Ese sector no generalizó, porque hay otros chicos de la comunidad que me adoran, yo los bendigo yo los quiero mucho, no es general, no le caigo bien, pero yo los quiero mucho”

“Esto viene de hace 5 años de darle vueltas y vueltas. La verdad no me hacen daño ni nada, me tiran y me hacen, yo ya estoy curtida”, subrayó con relación a las críticas por parte de la comunidad LGBT+.

Para finalizar, la llamada “jarocha consentida” fue cuestionada por los múltiples casos de abuso que han sido expuestos a lo largo de los últimos meses dentro el medio del espectáculo nacional, además la también histrionisa de 58 años hizo especial hincapié en que su madre, doña Dulce Canseco siempre la cuido “de no echar novio” y puso como ejemplo a Lucero y a Thalía.

“Ahí se van dando las mamás, por eso fíjate que Lucero tiene una carrera bonita y por eso nadie abusó de ella, la mamá de Thalía la trajo. Pero hay mamás que fueron más estrictas, pero a mí mi mamá nunca me dejo andar con un hombre mayor, ni me dejo por ahí echando novio, ni nada, ahora que sí me case con Fernando [Iriarte] y virgen, ‘Aunque usted no lo crea...’ ya arañando paredes”, concluyó.

Las criticas en contra de la nacida en Veracruz, fue derivado a que hace unos días lanzó el videoclip de su nuevo sencillo, Euforia. Lo que más llamó la atención de los usuarios de YouTube fue que dentro del fragmento audiovisual aparece la bandera de la comunidad LGTB+, lo que provocó críticas debido a la percepción que se tiene de la veracruzana.

Esta no es la primera vez que la veracruzana es señalada de homofóbica, su inesperada presentación en La Más Draga y sus declaraciones en entrevistas con Adela Micha y el Escorpión Dorado también fueron mal recibidas por la comunidad LGTB+. Ante toda esta situación, la cantante ha asegurado que no se considera una persona homofóbica y solo comparte su opinión.

Bajo este contexto y con otros temas, la también presentadora por sus diversas opiniones ha enardecido las redes sociales como cuando se expresó en contra del aborto por sus creencias religiosas durante entrevista con el presentador Jorge Ramos en la plataforma de Vix+.

