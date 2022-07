Alfredo Adame compareció por denuncia de Gustavo Adolfo Infante: “Se escuda en faldas de la mamá”

Gustavo Adolfo Infante pidió ayuda de la FGJ de la CDMX para investigar a Alfredo Adame (Fotos: Instagram/@fainfante/@adamereacciona)

Tras insultar a la mamá de Gustavo Adolfo Infante, Alfredo Adame tuvo que comparecer ante un juez por la denuncia que el periodista de espectáculos hizo en su contra por presunta violencia mediática y de género.

Ante esto, durante un encuentro con los medios, el ex conductor de Hoy externó su opinión al respecto y aprovechó para insultar al presentador de El minuto que cambió mi destino.

“Yo vengo a compadecer al respecto a la denuncia que presentó la mamá de este pseudo periodista, no tiene cédula profesional”, señaló Adame a su salida de la Fiscalía.

Asimismo, el enemigo de Carlos Trejo remarcó que tanto él, como su equipo de defensa, no temen al proceso legal en el que se encuentran inmiscuidos.

Adame dijo no tener miedo (Foto: Instagram/alfredoreacciona)

“No tenemos ningún miedo, no tengo ninguna preocupación, no tenemos absolutamente nada que nos ponga en un estado de alerta o de algo así; nada, aquí estoy para responder de lo que se me acusa” , señaló.

Además es un cobarde porque se escuda en las faldas de la mamá,.

Alfredo Adame mencionó que Gustavo Adolfo Infante acudió a la Fiscalía especializada en la protección de periodistas y lo acusó de presuntamente cometer delitos como: lavado de dinero, extorsión, recursos de procedencia ilícita, nexos con el narcotráfico, entre otros.

“Lo desestimaron, o sea dijeron, te fuiste a lavar las nalgas a ver a donde”, añadió.

Cabe recordar que el conficto entre Infante y Adame inició después de que el conductor de Sale el sol emitiera una polémica opinión respecto a la riña callejera que el ganador de Soy famoso, ¡Sácame de aquí! tuvo hace unos meses.

Ante esto, Alfredo despotricó contra Gustavo Adolfo y no sólo eso, sino que aludió a que la mamá del conductor se dedicaba a la prostitución y practicaba brujería.

“La mamá era bruja negra, la mamá les daba peyote y les daba hongos en una pocilga donde vivían, y donde la hermana te pasaba el huevo negro y en lo que los otros estaban en su viaje, este mequetrefe (Gustavo) les sacaba el dinero de la cartera y todo el rollo, y tengo quien lo cuente”, dijo Adame a inicios de este 2022 para El gordo y la flaca.

los famosos están peleados (Fotos: Archivo Infobae // IG@gainfante)

Fueron después de estos comentarios, que Infante acudió a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para interponer una denuncia penal.

“El señor con los desequilibrios mentales que tiene cree que puede ir insultando a todo mundo, pero no es así, ¡todo tiene un límite! Se metió con mi mamá, una señora de la tercera edad que ni conoce, le dijo unos adjetivos tan asquerosos como los que él acostumbra decir en contra de todas las mujeres, lo mismo que les ha dicho a tantas actrices, a tantas conductoras y comunicadoras de este país y otros, ¡es una vergüenza! Ya era momento de que se le pusiera un alto”, apuntó el titular de De primera mano a TVyNovelas.

En este sentido, Gustavo Adolfo Infante ha dejado en claro que no tiene la disposición de perdonar a Adame, aunque este le otorgara una disculpa.

“Para mí no hay arreglo, quiero que lo fichen, que aparezca fichado en el reclusorio, que esté en la cárcel y que le quiten los permisos de portación de armas, porque es peligrosísimo”. ha señalado el conductor.

