Un domingo en la Alameda: Mau y Ricky cantaron por sorpresa en CDMX junto a Carín León

Mau y Ricky con Carín León sorprendieron en medio del paseo dominical de las familias capitalinas (Foto: WeAreDos)

Las familias y peatones que deambulaban por la Alameda Central en la Ciudad de México la tarde de este domingo 10 de julio se llevaron una sorpresa cuando Mau y Ricky aparecieron intempestivamente para realizar una actuación especial.

Los hermanos venezolanos, hijos del veterano artista Ricardo Montaner, interpretaron su éxito Llorar y llorar en las inmediaciones del parque público más antiguo de América Latina.

Acompañados del cantante de regional mexicano Carín León, los intérpretes hicieron una aparición sorpresa en el emblemático lugar de esparcimiento localizado a un costado del Palacio de Bellas Artes, en la capital mexicana.

Los intérpretes de Ya no tiene novio emplearon batería electrónica y guitarra, acto seguido Carín León se unió a ellos con toda una banda detrás de él. Decenas de fans, familias y público en general que disfrutaban su paseo dominical en el parque presenciaron la actuación musical.

Los venezolanos unieron su voz al mexicano en un a fusión banda/pop (Foto: WeAreDos)

El tema Llorar y llorar es el hit más reciente de Mau y Ricky y a pocas semanas de su lanzamiento se ha convertido en tendencia en TikTok. El sencillo fusiona su fresco sonido pop latino con la esencia de la música de banda y ha recibido millones de reproducciones en todas las plataformas digitales.

Cabe destacar que los artistas venezolanos no compartieron aspectos de su sorpresiva actuación, pues probablemente lo darán a conocer más adelante con un video especial; sin embargo, en sus efímeras historias de Instagram, el perfil del dúo publicó:

“CDMX, here we go. Pronto podrán ver esta sorpresa que hicimos junto a nuestro hermano Carín para nuestra gente de México. Sin avisar. De la nada. Woooow. Llorar y llorar”.

Actualmente Mau y Ricky forman parte del panel de coaches en La Voz Argentina (Foto: Instagram)

Quien sí compartió algunos momentos de su presentación en la Alameda Central fue Carín León. El cantante originario de Hermosillo, Sonora, escribió “Qué gran experiencia vivimos hoy en la CDMX con mis hermanos Mau y Ricky, qué grandes son, amigos! Gracias por el apoyo. Llorar y llorar”, a lo que Mau Montaner contestó:

“Hermano mío, qué maravilla de día! Fue épico! Qué lindo compartir alegrías con gente que uno admira!”, por su parte el perfil oficial del dúo de hermanos anotó: “¡Qué viva México! Gracias por el cariño, hermano. Amo nuestra canción. Pronto podrán ver más de esta sorpresa, familia!”.

Mau y Ricky se preparan para dar inicio a su "Desgenerados Tour" (Foto: Instagram)

Las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar: “Ay, no puede ser, por qué no supe”, “Cómo no me enteré”, “Quéee, no sabía que estuviste aquí en la CDMX...moriré”, “Gracias por la experiencia que viví justo con mis hijas”, “Tanto esperaba esto y no te vi por encierro de 7 días. No pude ver al amor de mi vida”.

Llorar y llorar es un acercamiento de los venezolanos a la música de banda y en la presentación del sencillo así lo definió Ricky: “Sentimos que estábamos finalmente uniendo nuestra música con un sonido que ha sido parte de nuestra vida desde que éramos niños. Estoy muy orgulloso de esta canción”. Mientras que su hermano aclaró que trabajar con Carín ha sido maravilloso. “Siento que logramos unir los dos mundos con una canción que se siente tan de él como nuestra. Creo que será la primera de muchas que haremos juntos si Dios quiere”.

Carín León compartió videos de la presentación en sus historias de Instagram (Foto: Instagram)

Mau y Ricky se han colocado como estrellas internacionales tanto en la música como en la televisión. Ganaron la temporada de este año de La Voz Kids en México y continúan asesorando y brindando consejos a la próxima generación de artistas latinos al regresar como coaches de La Voz Argentina de este año. Por si fuera poco, el 21 de agosto volverán a subirse a los escenarios presentando su nuevo Desgenerados Tour, además los artistas se presentarán en los Premios Juventud 2022, donde recibieron dos nominaciones.

