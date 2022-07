Cuándo se estrena “Thor: Love and Thunder” en plataformas de streaming en México

Thor: Love and Thunder (cortesía: tráiler de Marvel)

La nueva película de Marvel, Thor: Love and Thunder, tendrá su estreno mundial este 7 de julio exclusivamente en las salas de cine de México, sin embargo, los más ávidos seguidores de los héroes creados por Stan Lee ya esperan con ansias la incorporación de la cuarta entrega en solitario del Dios del Trueno a su plataforma homónima para que se una al catálogo que hace poco incluyó Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Pese a que la empresa encabezada por Kevin Feige no ha dado más detalles de la fecha en que se podrá disfrutar la cuarta película protagonizada por Chris Hemsworth encarnando a Thor, la compañía desde que comenzó su Fase 4 ha dado un periodo de 45 a 60 días de exclusividad en salas de cine para luego sumarlas a su catálogo remoto.

Tal fue el caso de Shang-Chi y Eternals que tuvieron que esperar más de 60 días para llegar a la plataforma de streaming. Sin embargo, en el caso de la precuela de Doctor Strange donde únicamente hubo que esperar un lapso de 48 días para disfrutarla en Disney+, ya que se estrenó el pasado 22 de junio.

Esto toma fuerza tras las declaraciones del CEO de Disney, Bob Chapek quien tras el retorno a los cines dijo que el estreno de Thor en Disney+ podría ser “El 24 de agosto, 47 días después del estreno de la película el 8 de julio, es una fecha de estreno probable”, comentó en una conferencia de prensa cuando recién se estrenó Shang-Chi.

Siguiendo la fórmula que ha empleado El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) para todos sus estrenos en cines, la película en donde por primera vez se podrá ver a Christian Bale en una cinta de Marvel Studios llegaría a Disney+ entre el 21 de agosto al 5 de septiembre, pero habrá que esperar la información oficial.

Cabe recordar que a finales de junio, los cines en México anunciaron que tendrían un preestreno exclusivo de la cinta que explorará la vida de Thor después de la desintegración de los Avengers originales y que se llevará a cabo este 6 de julio, dos días antes de su salida internacional.

Tras la derrota Asgard y los sucesos de Avengers: Endgame, Thor intenta cambiar su estilo de vida y recuperar la fuerza y la voluntad con un duro entrenamiento. Esta será la cuarta entrega en solitario del Hijo de Odín, ahora acompañado de Los Guardianes de la Galaxia que incluyen a Chris Pratt como Star-Lord, Rocket Raccoon con la voz de Bradley Cooper, Pom Klementieff, Dave Bautista, Vin Diesel y Karen Gillan regresando a sus papeles.

También marcará el regreso de su expareja Jane Foster (Natalie Portman) quien no participa del MCU desde el 2013, su inseparable amiga y actual reina de Asgard, Valquiria (Tessa Thompson), la llegada de los dioses a Marvel de la mano de Zeus (Russell Crowe) y la esperada incursión de Christian Bale al Universo Cinematográfico de Marvel encarnando a uno de los más grandes villanos de los cómics, Gorr, el Carnicero de Dioses.

Cabe destacar que previo a su estreno en cines, la plataforma lanzó tres episodios nuevos de Marvel: Leyendas relacionadas con la cinta número 29 del UCM. El primero es un especial sobre Thor, el segundo sobre Jane Foster y el tercero sobre Valquiria, la gobernante del Nuevo Asgard.

