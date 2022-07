“Me mordió la cara”: Gomita destapó brutales agresiones de su hoy ex novio

Gomita no reveló si irá a proceder legalmente contra su agresor (Foto: Instagram/@gomitaoficial123)

La youtuber Araceli Ordaz, conocida como Gomita, reveló que fue víctima de violencia física por parte de su novio, situación por la que decidió poner fin a su relación, así lo dio a conocer en sus redes sociales.

La conductora y payasita de profesión puso punto final a su noviazgo y compartió que fue víctima de violencia. Fue en enero de este año cuando Araceli contó a sus seguidores que se encontraba muy enamorada con su nuevo noviazgo, mismo que resultó “un fiasco” pues su novio -de quien no dio a conocer su nombre ni identidad- llegó a golpearla.

En diversos videos publicados en las efímeras instastories, Gomita destapó que se encuentra muy afectada por la situación, pero afirmó que comparte su experiencia para que las mujeres maltratadas puedan reflejarse en su historia de vida, puedan salir de una “relación tóxica” y que “jamás se dejen”, según aconsejó.

La influencer no dio a conocer el nombre del hombre que la agredió (Foto: Instagram)

“Me costó mucho trabajo tocar el tema porque lo quería superar yo primero. Yo me juré que no me iba a tocar ningún hombre como lo hizo mi papá y créanme que es horrible salir de una crisis así. Le doy gracias a mi mamá y a mis hermanos que me han apoyado mucho. No le entreguen su corazón a cualquier persona, no den su amor a cualquier persona”, expresó la youtuber en los videos que compartió.

Ordaz fue más allá y mostró algunas imágenes de las lesiones que le hizo su novio, y en ellas se pueden ver moretones, mordidas y rasguños: “Me mordió la cara. No dejaré que ningún hombre vuelva a lastimarme. Me defendí como pude”, escribió en una de sus historias la mujer de 27 años de edad.

Las imágenes que compartió la influencer están fechadas el 9 de junio de este año, sin embargo, Gomita decidió sacarlas a las luz hasta este julio luego de un acercamiento a terapia psicológica y psiquiátrica.

La creadora de contenido dijo estar ya tomando terapias psicológicas y psiquiátricas (Foto: Instagram)

Para superar estos momentos traumáticos, Araceli compartió que buscó ayuda profesional y puntualizó que no dejará que nadie vuelva a tocarla de manera violenta. Al momento, la payasita no ha declarado si tomará acciones legales contra su ex novio, pero dio a conocer que cortó todo contacto con él, inclusive lo bloqueó de todas sus redes.

Y es que el año pasado la influencer ya habían dado a conocer que su padre la violentaba físicamente, razón por la que decidió salir de la casa familiar y cortar todo contacto con el señor. Entonces la youtuber aseguró que no volvería a permitir que sucediera algo así, sin embargo ahora pasó con su ex pareja.

A sus 27 años, Gomita ha sido objeto de polémicas desde su adolescencia (Foto: Twitter)

Tras sus mensajes iniciales de denuncia, Gomita subió otras historias donde ya se le ve arreglada, maquillada y haciendo gala de una actitud positiva:

“Esta bichota, después de todo eso se va a convertir en la mejor mujer. No tienen la menor idea del trabajo emocional que estoy haciendo, con psicólogo, psiquiatra y no permitiré que nadie más vuelva a tocar mi cara, mi cuerpo y este hermoso corazón”, aseguró. “Si yo estoy saliendo adelante, tú también puedes. Los amo mucho”, agregó la mujer quien bajó 13 kilos tras su reciente procedimiento de bypass gástrico.

Según la youtuber, el pasado 9 de junio su ex novio le dejó moretones en el brazo y el día 11 habría mordido su cara.

“Me defendí como pude, nunca se dejen (...) Me mordió la cara, no dejaré que ningún hombre vuelva a lastimarme”

En un tercer video, Araceli Ordaz detalló que ya no está permitiendo que entren a su vida “ese tipo de personas”, en referencia también a su padre, quien según lo declaró la creadora de contenidos en 2021, ejerció violencia intrafamiliar contra ella y contra su madre.

