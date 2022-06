Itatí Cantoral defendió su interpretación de “La Guadalupana” luego de las críticas de Lolita Cortés Foto: Especial/@itatic_oficial/@Getty Images

Sin duda alguna uno de los momentos más icónicos que ha dejado la televisión abierta en México es la interpretación de La Guadalupana en voz de Itatí Cantoral desde la Basílica de Guadalupe en 2016. Dicha aparición durante los festejos a la Morenita del Tepeyac ha ocasionado diversidad de memes y reacciones entre los fieles católicos mexicanos, famosos y críticos.

Hace algunos días la conocida Jueza de Hierro, Lolita Cortés fue la invitada especial al canal de YouTube de la Drag Queen Velvetine, donde participó en una dinámica que consistió en reaccionar a las polémicas interpretaciones de Fergie, Gabriel Soto e Itatí Cantoral.

Ahí una de las voces especializadas dentro de la televisión mexicana reaccionó al video de la intérprete que dio vida a Soraya Montenegro desde la Basílica de Guadalupe: “Señora, con todo respeto, usted tampoco canta, nunca ha cantado. No me importa si ha hecho o no ha hecho comedia musical, señora no lo vuelva a hacer”, reaccionó.

Dichas declaraciones no tardaron el llegar a los odios de la intérprete que hace poco fue parte del equipo de doblaje de la exitosa puesta cinematográfica Minions 2: Nace un villano quien en una breve entrevista con la periodista de espectáculos, Berenice Ortiz rompió el silencio sobre los ácidos comentarios de la jueza de La Academia.

“Ahhh, bueno, pues cada quien”, subrayó con notoria molestia. Finalmente, Itatí Cantoral compartió que aunque no seguirá el consejo de Lolita Cortés, si planea darle un giro a su carrera, pues ahora presentará un número de pole dance en una película.

Esta no es la primera vez que la actriz de teatro tiene que desentenderse mediáticamente sobre lo acontecido en el magno festejo que se lleva año con año en la Basílica de Guadalupe desde la CDMX. En dicho año, la actriz de María la del barrio, fue la invitada a interpretar La Guadalupana.

Sobre las razones que la llevaron a cantar así, Itatí Cantoral aseguró que fue un accidente y un chiste su interpretación, pues dijo que desconocía que ya estaba al aire. En otra versión que dio en Hoy, apuntó que los nervios le ganaron haciendo que su garganta se cerrara y carraspeara.

Hasta el momento Itatí Cantoral es la única de las artistas que se pronuncia en contra de las declaraciones de Lolita Cortes quien se ensañó de igual forma con la exintegrante de los Black Eyed Peas, Fergie por su entonación en el Himno Nacional de Estados Unidos previo a un juego de la NBA All Star.

“Es una vergüenza para ese país y si ustedes recuerdan a partir de ese día ella [Fergie] se vino abajo. Ella quería hacer su carrera como solista y díganme ¿dónde está la señora? Discúlpenme, no importa que sea un país primer mundista, su cantante fue de tercera”, comentó la también actriz de comedia musical.

Lolita mostró su nueva dentadura en el programa (Captura: Programa Hoy)

Así como contra el galán de melodramas mexicanos, Gabriel Soto por una transmisión del programa Hoy cuando decidió incursionar en la música y se encontraba de gira de promoción.

“Es una lástima que pensemos que un par de rayos en el pelo, el decoloramiento del cabello y un bronceado est*pido hagan talento, con el talento naces. En el sentido del arte somos tan mediocres porque creemos que cualquiera se puede subir al escenario. Dejemos la mediocridad a un lado y volvámonos, por favor, artistas, como lo que somos, grandes autores”, evocó.

SEGUIR LEYENDO: