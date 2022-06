Survivor México: Javier Ceriani se bajó el short para festejar con su tribu

Para celebrar una victoria, el presentador mostró sus nalgas

Después de la salida de Tefi Valenzuela, la tribu Halcón quedó en una gran desventaja frente a los Jaguares en Survivor México, pues ya solamente tenía nueve integrantes frente a 11, cabe señalar que Carlos Guerrero informó que pronto entrará una nueva concursante al equipo verde.

Esa afectación no detuvo a Javier Ceriani para ganar una calavera en el desafío por la inmunidad grupal, su particular festejo llamó la atención de compañeros, televidentes y el conductor, pues incluso surgieron memes. Y es que el presentador de espectáculos se bajó el short y mostró su trasero desnudo.

La espontaneidad del gesto de Ceriani desató risas, pues había ganado una calavera para su equipo y lo celebró de manera particular “Ese festejo no lo conocía, Ceriani”, mencionó Warrior.

Estos fueron algunos de los memes que surgieron, cabe señalar que los internautas incluso hicieron bromas en torno a su pronunciación, ya que en lugar de decir “Jaguares”, lo dice como “Yaguares”. Por otra parte, se confundió al nombrar a su compañero Yusef.

En la semana anterior, Ceriani fue el elegido para ir al exilio fue Javier Ceriani mientras que en el equipo Jaguar seleccionaron a Catalina. Cabe señalar que el presentador se quejó porque le tocaron pocos alimentos como “recompensa”.

En la temporada anterior, este castigo consistía en pasar la noche fuera del campamento; pero en la edición actual, los concursantes deberán estar alejados de los demás compañeros casi toda la semana.

“Con 6 votos para CATALINA y 8 para CERIANI, ambos se van al campamento del exilio hasta el día del CONSEJO. #InmunidadSurvivor”, se pudo leer en la cuenta oficial de Instagram de Survivor México.

Ambos tuvieron que internarse en la selva y fueron guiados con un pequeño instructivo para encontrar un baúl con recursos. “¿Por qué somos castigados si somos los más duros?”, mencionó Ceriani mientras cavaban en la tierra para encontrarlo.

Para sorpresa de los concursantes, la recompensa sólo contenía un costal con frijoles y otro con arroz.

“Solo un poquito de frijoles blancos y otro de arroz, como siempre, la miseria”, mencionó el presentador de espectáculos; por su parte, Cata dijo que se había sentido alegre por encontrar el baúl, pero inmediatamente había sentido una decepción profunda.

Además de verse obligados a permanecer en el exilio, estos concursantes ya están directamente en el Juego de la Extinción, cabe señalar que esta dinámica es exclusiva de los viernes. En este día, los nominados deberán batirse en duelo y quien resulte perdedor o perdedora, saldrá de la competencia definitivamente.

En este 24 de junio, la eliminada fue Italivi. Muchos televidentes de Survivor señalaron que la modelo no era buena para las actividades, ella se mostró sorprendida cuando fue nominada al juego de la extinción pues argumentó que si estaba lesionada era por haber otorgado 2 puntos.

Mientras ambas tribus estaban eligiendo quién iría al exilio en la emisión del 23 de junio, Tefi Valenzuela pidió la palabra y anunció su salida.

“Quiero decirles que en la vida he aprendido a saber cuando ya es suficiente, la gente que está aquí realmente soporta cosas que en la pantalla no se pueden imaginar, el sol más fuerte que puedan imaginarse, frío, lluvia en las noches, diarreas, vómitos, no comer por días, que te enfrenten a gastar tu poca energía al día siguiente en competencias y son cosas que ya empezaban a afectar mi salud, me da muchísima pena pero creo que para mí la experiencia en Survivor ya fue suficiente y debo rendirme, retirarme ya del programa”, mencionó.

