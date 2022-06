De Pepe Aguilar a Eugenio Derbez: los papás más polémicos de la farándula

Algunos famosos han dado de que hablar por ser papás (Fotos: Instagram)

En México, la celebración del Día del Padre se lleva a cabo el tercer domingo de junio y este 2022 será el próximo fin de semana. Pero, la paternidad suele llevar consigo buenos o malos momentos, cosa que los famosos saben muy bien. Es por eso que a continuación te mostramos algunos de los artistas mexicanos que se han visto envueltos en polémica desde sus rol como papás.

Pepe Aguilar

Uno de los más controversiales, sin lugar a duda, podría ser Pepe Aguilar, quien no sólo el es la cabeza de La Dinastía Aguilar, sino que ha demostrado en varias ocasiones que sus hijos son los más importante para él.

Sin embargo, a pesar del inmenso cariño que le tienen tanto a Ángela, Aneliz, José Emiliano y Leonardo, han existido algunas ocasiones en las que ha sido duramente criticado por su forma de educarlos o dirigirse hacia ellos.

Pepe y Ángela Aguilar en Zacatecas (Foto: Tw zacatecasonline)

Una de las ocasiones más recientes en las que el cantante de éxitos como Prometiste se vio inmiscuido fue tras regañar por su vestuario a Ángela durante una presentación-homenaje que tuvieron en Zacatecas.

Y es que, de acuerdo con el progenitor de la joven de 18 años, el vestido que la intérprete de regional mexicano llevó para la gala fue muy escotado para su gusto.

“Está muy premiada que salga a desquitar. A ver Ángela... vente... tengo tres cosas que decirte: muchas felicidades, ¿nos echamos una canción? y ¿por qué está tan escotado ese mugrero que traes? Perdón... decimos lo que sentimos, entonces vamos a decirlo con una canción”, remarcó.

Ante esta situación, la intérprete de Ahí dónde me ven, En realidad o Dime cómo quieres sólo se rio del momento e intentó que no pasara a mayores.

Cristian Castro

Otro famoso que ha llevado su paternidad de una manera un poco complicada ha sido Cristian Castro, quien hace poco sufrió un extraño momento después de realizarle una fiesta de cumpleaños a su hija Rafaela y que la pequeña lo dejara plantado. La situación la dio a conocer Verónica Castro, quien expuso desde sus redes sociales que la menor de ocho años no llegó.

LA hija de Cristian Castro no acudió a la fiesta que le organizó su padre (Foto: Instagram@rafaelacastroficial)

En cuanto a los motivos por los cuales Rafaela tal vez no asistió, se dijo que pudo ser porque la niña actualmente está viviendo en Colombia con su mamá Paola Eraso y la celebración era en Uruguay, país donde El Gallito Feliz decidió vivir desde hace unos meses mientras espera que le entreguen una casa en la que residirá con Rafaela.

A pesar de ello, seguramente fue un trago bastante amargo para el cantante de melodías como Azul, Por amarte así o Volver a amar.

Héctor Parra

El pasado 15 de junio se cumplió un año de que Héctor Parra fue detenido por presunto abuso sexual a su hija, Alexia Parra. Pero, la controversia alrededor de este caso no ha parado, ya que la otra hija del actor, Daniela, ha defendido arduamente la supuesta inocencia de su padre durante todo el proceso.

Bajo este contexto, Daniela Parra recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un nuevo mensaje en torno a la situación que está enfrentando su padre tras las acusaciones de su hermana menor. Notablemente consternada por la situación, la joven de 24 años se sinceró sobre las dificultades que tanto ella como el actor han atravesado durante el último año e hizo un recuento -desde su perspectiva- sobre los aspectos más relevantes del caso.

Daniela Parra ha defendido a Héctor Parra (Foto: Instagram/@hectorparrag/@dannielaprm)

“No es casualidad que mi papá lleve ya un año dentro del reclusorio [...] nosotros no nos vamos a cansar”, dijo recientemente.

Eugenio Derbez

La paternidad para Eugenio Derbez ha sido un tema sensible a lo largo de su vida, pues a pesar de tener a Aislinn, José Eduardo, Vadhir y Aitana, el famoso actor se ha mostrado vulnerable en varias ocasiones y ha confesado que en un inicio no fue sencillo para él aceptar ser papá.

Eugenio y Aislinn tienen una buena relacion (Foto: Instagram de Aislinn Derbez)

“Yo no quería ser papá, no quería que hubiera un hijo mío andando por ahí, yo estaba aterrorizado. Yo no quería ser papá, ella sí. Terminamos peleándonos. Luego medio regresé cuando la niña nació, medio lo intentamos, porque yo tenía muy claro que no quería dejar una hija por ahí regada, yo quería hacerme responsable”, dijo en una entrevista para Yordi Rosado respecto a cuando se enteró que sería padre de Aislinn.

Pero, aunque en un inicio no fue fácil para Eugenio concebirse como papá, el actor ha demostrado a lo largo de los años que su perspectiva cambió y que sus hijos son lo más importante para él.

