Steve Aoki y las pistas que delataron su posible aparición en el concierto de Louis Tomlinson

Esta tarde, circuló en redes sociales un video de la aparente camioneta de Steve Aoki saliendo el hotel de la Ciudad de México donde se encuentra hospedado Louis Tomlinson, lo que despertó rumores sobre una supuesta colaboración en vivo.

Particularmente, los fans de ambos cantantes comenzaron a especular sobre una inteprepretación juntos en alguno de los tres conciertos de Louis Tomlinson, los cuales se llevarán a cabo en el Pepsi Center WTC el 14, 15 y 17 de junio.

Alguien grabó la supuesta camioneta de Steve Aoki en la CDMX.

Aunque podría tratarse de un rumor infundamentado, ya que ni siquiera hay certeza de que el DJ esté hospedado en ese hotel, un TikTok publicado por Steve Aoki el pasado 13 de junio fue el que le dio fuerza a la suposición.

En el breve video, Aoki colocó un texto que dice “Nunca he llorado con una canción de Steve Aoki”; posteriormente, colocó apenas un vistazo de Just Hold On, el tema que lanzó en 2016 junto a Louis Tomlinson.

Steve Aoki subió un TikTok que sugeriría cantar Just Hold On en vivo.

Cabe señalar que es un hecho que el productor está en la Ciudad de México, así lo confirmo el mismo en una historia de Instagram mostrando las calles.

Esos pequeños detalle hizo que los fans de ambos se ilusionaran con la posibilidad de que Steve Aoki y Louis canten juntos. “Si cantan Just Hold On en el concierto hoy me muero (de la emoción)”; “Por lo que dicen, algunas fans lo vieron en el hotel donde siempre se queda Louis en México.”; “si es cierto que Steve Aoki va a estar en el concierto de Louis esta noche, que envidia, van a escuchar Just Hold On con los dos” y “Quiero ver ese dueto de oro” fueron solo algunos de los comentarios que pudieron leerse en redes sociales.

Hubo quienes incluso hicieron memes para “atraer” e “invocar” la anhelada colaboración en vivo. La gira de Louis por México comenzó el pasado 11 de junio en Monterrey y el 12 en Guadalajara.

En esos shows, el ex integrante de One Direction interpretó la siguiente lista de canciones; en este set list no se encuentra Just Hold On, por lo que sería una auténtica sorpresa:

-We made it

-Drag Me Down

-Don’t Let It Break Your Heart

-Two of us

-Always You

-Too Young

-Change

-7 (Cover Catfish and the Bottlemen)

-Fearless

-Only The Brave

-Habit

-Copy of a copy of a copy

-Defenceless

-Beautiful War (Cover Kings of Leon)

-Little Black Dress

-Walls

-Through the Dark

-Kill My Mind

Apenas el pasado 16 de abril, Steve Aoki estivo en México para la Feria de San Marcos, ya que el espectáculo inaugural estuvo a su cargo.

Cabe señalar que este evento cultural del estado de Aguascalientes había sido pospuesto por dos años debido a la pandemia por coronavirus.

Luego de musicalizar el conteo que dio inicio a la edición de la Feria de San Marcos, Steve Aoki sorprendió a los miles de asistentes con música electrónica e imprimió en la feria su estilo colorido, incluso se repartieron pelotas gigantes para que el público jugara con ellas mientras saltaban y disfrutaban de su música.

El show estuvo acompañado por vistosa pirotecnia y una interacción muy cercana por parte del productor estadounidense hacia su público, pues el DJ invitó a las personas a jugar con sus voces entre las canciones.

El público de la Feria de San Marcos se mostró solidario durante la presentación de Steve Aoki, pues se las ingeniaron para cargar a una persona que llevaba su silla de ruedas y lo llevaron hasta el escenario, sitio donde pudo tomarse fotografías junto al productor.

