Raúl Araiza criticó a Jorge ‘El Burro’ Van Rankin por su forma de vestir: “Te vale madr* el físico”

Raúl Araiza criticó al "El Burro" Van Rankin

Miembros al Aire ha destacado como el programa que brindó un espacio a diversas celebridades del género masculino para tocar temas y aspectos que le interesan a las mujeres, donde, incluso, dan consejos a las ya antes mencionadas, desde el punto de vista de los hombres.

Pero no todo es color de rosa, pues las polémicas entre los conductores están a la orden del día. Tal fue el caso de Raúl Araiza y Jorge El Burro Van Rankin, quienes actualmente estuvieron envueltos en una controversia.

Fue en la más reciente emisión del programa, donde la charla, en la cual se encontraba Martha Figueroa, se inclinó al nivel de excesos y diversión que los famosos han tenido durante su carrera. Por ello, todos los presentes confirmaron que El burro, es él que más incursionó en el mundo de las fiestas.

Tras estas afirmaciones,Raúl El Negro Araiza criticó a Jorge Van Rankin, debido a lo anterior, ya que consideró que el protagonista de 40 y 20 se deterioró demasiado gracias a su vida de excesos, por lo que su aspecto e incluso, su manera de vestir, le es indiferente:

Estos son algunos de los conductores de "Miembros al aire" (Foto: Instagram/@miembrosalairetv)

“Yo creo Burrito, que por lo desmadros* que has sido, creo que tú te has divertido un ching*, has sido muy valemadrist*. Te vale madr* el físico, la moda, vestirte”, destacó Araiza.

De modo que, al escuchar las palabras de Raúl, Jorge rápidamente reaccionó molesto frente a las cámaras, y confesó que no “le vale madr*”, sino que su economía no le aporta para hacer relevante ese aspecto en su vida:

“No es que sea pendej* pa’ la moda, es que no tengo billete”, reveló Van Rankin.

Por otro lado, Yordi Rosado prendió más el momento, cuando destacó, entre risas, que el comentario del conductor del matutino Hoy, no fue el más acertado: “Cuando un piropo termina siendo el peor del mundo”, mencionó Yordi.

Raúl Araiza también es parte de los conductores de "Hoy" (Foto: Instagram/@negroaraiza)

Sin embargo, Van Rankin aseguró que su sentido de la moda no es el mejor, por lo que confirmó que: “Sí, me visto del cul*”.

Pese a que Raúl buscó calmar las aguas, luego de juzgar la apariencia de su compañero, no tuvo éxito, por lo que añadió que, la mayoría de las veces, artistas del medio buscan siempre su compañía (De Jorge Van Rankin):

“Todo el mundo quiere estar con Burro, todos estamos de testigos (dicen) ‘¿Dónde está el Burro?’, no importa el nivel de político”, acotó Raúl, luego de notar que Jorge se sintió atacado por sus afirmaciones.

A lo que El Burro, agregó a la anterior afirmación de Araiza que, tampoco es relevante su manera de vestir para que las personas quieran estar con él: “Y no importa cómo llegue vestido el pinch* naco, pero es buena onda”, agregó el actor refiriéndose a él mismo.

El programa ha tenido diversos invitados a lo largo de sus emisiones

Pero no todo terminó ahí, sino que Paul Stanley, a manera de confirmar lo que Raúl mencionó al principio, remarcó que Jorge no portaba calzado nuevo desde hace bastante tiempo:

“¿Hace cuánto no le ves unos tenis nuevos, que apenas se compró, el cabr*n?”, fue la interrogante, a manera de burla de Stanley.

Por ende, El Burro nuevamente se enojó y les contestó a sus compañeros con una frase, la cual consideró muy acertada para ese momento: “Ah, se están burlando, fíjate, ahora entiendo esta frase que subí para que veas que es cierta, hijos de la ching*da. Vean ‘Deja de sentarte en la mesa en donde hablan mal de otros, porque cuando te levantes, tú serás el tema’”, dijo leyendo su celular.

Finalmente, Yordi quiso terminar los dimes y diretes al confirmar que Jorge El Burro, sí es una persona indispensable en las reuniones, por lo que agregó que es el famoso, de los que se encontraban en la emisión, que le gusta más la fiesta.

Paul Stanley se burló del calzado de Jorge Fotos: IG @paulstanleyd @burrovan

