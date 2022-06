Por qué la “Bebeshita” y Flor Rubio se viralizaron en redes tras competencia en “Venga La Alegría”

La conductora de Venga La Alegría juzgó terriblemente a la Bebeshita por olvidar la coreografía en plena competencia

El matutino Venga La Alegría incursionó un nuevo formato en los que incluyeron reality de diversas índoles en el programa. En ellos diversas celebridades, así como conductores del mismo, participan en la competencia para demostrar a los televidentes otras de sus habilidades.

Actualmente, el reality Ya Quiero Bailar dio inicio la primera semana de junio de este año, este concurso consiste en presentar varios números de baile a lado de infantes que buscan lograr el sueño de ser profesionales en el baile. Por ello, artistas del medio acompañan a los menores en esta extenuante aventura.

Fue así que, en el bloque del show de esta mañana 8 de junio, Flor Rubio la conductora de espectáculos explotó contra de Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita, pues a la influencer se le olvidó por completo la coreografía planeada para este día.

Daniela Bebeshita es una de las participantes de Ya Quiero Bailar, competencia de baile donde busca ganar a lado de su compañero Elías. No obstante, esta mañana las cosas se complicaron, pues a la famosa se le olvidó totalmente la coreografía de la presentación.

La influencer olvidó la coreografía en el reality de Venga La Alegría Quiero Bailar

Por ende, Rubio extendió un contundente regaño a la creadora de contenido, ya que consideró que fue una lamentable presentación para el público e inclusive para su compañero de baile:

“Si se te olvidó el baile, resuelves, sonríes. Tú eres una chava que ha logrado generar muchas sonrisas. No es posible que no puedas resolver en este escenario el sueño de Elías”, inició Flor.

Asimismo, la conductora reveló la tristeza que observó en el rostro del compañero de Daniela, por lo que Rubio, incluso, quiso entrar a salvar la actuación: “Es que sí hubieras visto la cara de Elías. Tenía ganas de pararme y bailar con él”, añadió la presentadora de Venga La Alegría.

Ante ello, la ex participante de Enamorándonos asumió su responsabilidad y dijo: “Afuera si ensayamos mucho y nos salió al final, o sea, realmente sí nos salió. Ahorita la verdad, no sé qué pasó”, contestó Daniela.

Flor Rubio y la Bebeshita se volvieron virales (Foto: Instagram/@florrubiooficial)

Finalmente, Flor Rubio agregó que es muy relevante que la concursante se esfuerce mucho más para poder salir del error que tuvo en esta presentación, pero le reveló que sí se encontraba muy molesta:

“Tienes que exigirte. No es justificación que afuera te salía. Ese niño está bailando por ti y confía en ti”, destacó Rubio.

No obstante, Flor le confesó a la Bebeshita su ardua admiración a su seguridad, recordándole que es muy capaz de lograr lo que se proponga: “Todos confiamos, yo confío en ti. ¿Cuántas veces no te he dicho que confío en ti? En lo que eres, en lo que proyectas, en lo que presentas. Me siento muy enojada porque lo que tú hiciste ahí no va de acuerdo a lo que tú eres”, cerró Flor Rubio frente a las cámaras.

Esta situación se volvió viral en las redes sociales, pues Elías -el compañero de Daniela Alexis-, salió de cámaras muy molesto por las críticas, incluso, su madre pidió a la producción que le cambiaran de pareja. Sin duda, Flor se encontró muy disgustada, pero eso no cambió la relación entre las dos artistas, ya que son muy profesionales.

La bebeshita es participante de Ya Quiero Bailar (Foto: Instagram de La Bebeshita)

Luego de esto, la famosa escribió sus más sinceras en su cuenta oficial de twitter: “Bebes creo que bailar no es lo mío. Una disculpita sincera no lo hice a propósito #YaQuieroBailar”, subrayó la artista.

Por ende, los seguidores de Daniela externaron su apoyo hacia ella, destacando que todo el mundo comete errores:

”No te desanimes, al contrario, si quieres o seguirás en el proyecto, de verdad comprométete y demuestra que no eres así, te hemos visto trabajar duro ... Échale ganas y no dejes que las palabras duras te dañen”.”Nada de rendirse, qué te sirva de experiencia, si le echas ganas lo vas a lograr, se lo digo a Alexis, porque esto es en serio. Venga, si se puede”, fueron algunos comentarios de los internautas.

