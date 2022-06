Las Estrellas Bailan en Hoy: la verdad detrás de la salida de Gomita

(Foto: Instagram/@gomitaoficial123)

Recientemente la influencer Gomita abandonó el programa Las Estrellas Bailan en Hoy, por lo que su pareja de concurso, Miguel Martínez, tuvo que bailar con su coreógrafa en la emisión.

La salida del reality despertó muchas especulaciones y críticas por parte de los televidentes, quienes en la caja de comentarios de Instagram dejaron opiniones como: “Gomita es una irresponsable en su video que subió no se ve muy depresiva” y “Para mi que la Gomiz no soporto no estar en primer lugar, hizo berrinche y por eso ya no quiso estar”.

Entre tantas suposiciones, Araceli (nombre real de Gomita) optó por explicar la situación en su canal de YouTube en el video LA VERDAD DEL POR QUÉ ME SALÍ DEL PROGRAMA HOY.

En dicho video, mencionó que no se sentía cómoda por la dinámica del programa, además, ella vive con depresión y ansiedad, trastornos que la hicieron volverse una concursante intermitente a quien aparentemente obligaron a seguir en las actividades de Las Estrellas Bailan en Hoy.

“Me veían raro y yo les decía que tenía problemas y hoy no estoy para bailar, empecé a desahogarme, hablé de temas familiares y de la presión que sentía, pues no estaba complaciendo a los demás y finalmente a la única a quien debo complacer es a mí, entonces ya me estaba sofocando todo esto”, mencionó.

De igual forma, explicó que el formato del concurso más la apertura de sus sentimientos no le parece un trabajo adecuado para ella:

“Después de que ensayábamos teníamos que ir a dar una entrevista y yo estaba llorando, me decían: ‘Vamos que tienes entrevista hoy’ y pues lo pasaban al aire, a mí me invitaron a un concurso de baile, pero yo no pensé que nos fueran a exponer tanto y yo no estoy acostumbrada a un reality, (por ejemplo) me invitaron a La Casa de los Famosos y no fui o sea creo que nunca me he vendido para hacer mitotes o estar llorando frente a una cámara.”

Gomita dijo que se sintió muy atacada porque, en cuanto la jurado Ema Pulido se enteró de que tenía depresión y ansiedad, le dijo que “le echara ganas”, que la danza podría ayudarla y que si todos le contaran sus problemas, estarían igual, lo que la hizo sentir invalidada en cuanto a su salud mental.

“Seré muy honesta. Mi punto principal es que todo esto yo lo viví en Sabadazo, comida, malos tratos de que tú tienes que hacer lo que ellos digan porque si no estás mal. Lo aguanté 6 años, no lo quiero volver a vivir. Y en esos momentos reviví mi pasado y dije: ‘No lo quiero vivir. Por eso dejé Las estrellas ballan en Hoy”, mencionó.

“Para no hacerles el cuento largo, mande un comunicado, diciendo que emocionalmente: y psicológicamente no puedo estar al 100, con tanto estrés”, dijo Gomita, a la vez de decir que no se podía hablar con la productora... Yo hablaba con la gente encargada, y como me cansé de hablar con la pared...”, continuó su relato.

“Yo no estoy cobrando, lo estaba haciendo con cariño y entrega, pero me sobrepasaron que me grabaron llorando. Yo no quiero que me vean llorando, quiero que vean, si tengo depresión y ansiedad, pero siempre trato de que me vean bien. Si algo aprendí esta ocasión es que voy a poner limites, voy a hacer lo que yo quiera. Soy feliz con mis decisiones y eso no me estaba haciendo bien”, dijo Gomita, sin embargo, recientemente la productora de Hoy, Andrea Rodríguez aclaró algunos puntos, en conversación con varios medios de comunicación señaló lo siguiente:

Después de que Gomita abandonara Las Estrellas bailan en Hoy, señaló varias irregularidades

“Yo creo que todo mundo tiene oportunidad de dar su versión, ella me mandó una carta muy respetuosa, después no sé que es lo que sucedió, la historia es muy sencilla, todos tienen que bailar los viernes o si no, salen sentenciados”, dijo Andrea.

La productora dejó en claro que son muchos los concursantes quienes no preparan la coreografía y aún así la presentan porque de eso depende su participación, por lo que no tiene oportunidad de mostrarles a los televidentes o a los otros concursantes que algunos tienen ciertos “privilegios” para omitir esa participación, así que no se los concedió.

“Desde el día que platiqué con ella, por supuesto que tenía un sueldo pero si ella dice que no lo tiene, bueno, ya no se le pagará, quedamos que tenían que bailar una vez a la semana más los viernes en caso de estar sentenciados”, finalizó para la cámara de Eden Dorantes en su canal de YouTube.

