Se canceló el concierto de Ángela Aguilar en Monterrey

A través de un comunicado, se informó que se canceló el concierto de Ángela Aguilar por “causas de fuerza mayor”, este evento se hubiera llevado a cabo el sábado 25 de junio en el Auditorio Pabellón M.

Las personas que habían adquirido sus boletos para la presentación en Monterrey, Nuevo León; recibirán un reembolso por los inconvenientes causados durante la gira Ángela Aguilar Mexicana Enamorada Tour 2022.

En sus redes sociales, la cantante no ha publicado alguna explicación sobre esta determinación, la cual es ajena al recinto donde se iba a presentar.

Para recibir su dinero de vuelta, las personas que ya habían adquirido su boleto deberán seguir las instrucciones de la plataforma Ticketmaster a partir del próximo martes 7 de junio. “Nuestra oficina y el equipo de Auditorio Pabellón M lamentamos los inconvenientes”, se pudo leer también.

Aunque no se especificó el motivo de esta cancelación, la familia de la cantante podría haber tomado esa decisión para cuidar la salud de Ángela, quien durante el último videoblog que Pepe Aguilar publicó en su canal de YouTube, se sinceró sobre los estragos que puede llegar a sufrir después de que termina una presentación.

Sin profundizar mucho en la situación, la intérprete de Dime cómo quieres, Ahí donde me ven, En realidad, Tu sangre en mi cuerpo y La chancla confesó que ocasionalmente se le baja la presión durante o después de un concierto, por lo que suele pedir bebidas azucaradas como parte del catering para evitar un desmayo.

“Como se me baja la presión muy seguido después de cantar y a veces durante, me tomó algo con azúcar, o sea, un refresco o uno de esos de energía del gimnasio, no de los que te dan energía, sino de los que te tomas en el gimnasio para hidratarte”, declaró.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, los valores normales de la presión arterial son 120/80 mmHg, por lo que si una persona presenta un valor menor se considera como presión arterial baja y entre sus síntomas destacan visión borrosa, debilidad, fatiga, somnolencia, sudor, náuseas y palpitaciones. Cabe mencionar que no todas las personas presentan todos o los mismos síntomas.

La presión arterial baja suele presentarse con mayor frecuencia en personas que tienen algún padecimiento como diabetes, arritmias o insuficiencia cardiaca. También puede aparecer como consecuencia de deshidratación o consumo de ciertos medicamentos.

