Florinda Meza apareció en redes sociales complentamente rejuvenecida gracias a los filtros

IG: @florindamezach1 Florinda Meza y Fernanda Prestes compartieron un emotivo encuentro en Cancún

Tras la más reciente polémica donde Verónica Castro, quien fue fuertemente criticada por su abuso a los filtros en una de sus fotografías, Florinda Meza no se quedó atrás y apareció en las redes sociales totalmente rejuvenecida.

Y es que, hace unos días Castro posteó una imagen a lado de su hermano José Alberto El Güero Castro, por motivo del su cumpleaños número 59, todo iba bien hasta que este último subió la misma foto a sus redes sociales, donde exisitieron grandes diferencias en la apariencia de ambos artistas.

Tal situación fue muy evidente para sus seguidores, sin embargo, Verónica rompió el silencio y aclaró esta situación: “Hubo piquetito, de Photoshop, pero pues para eso lo compré y me divierto. Gracias por tu comentario, me encantó”, escribió la ex conductora de Big Brother a un usuario que le hizo notar los retoques.

Sin embargo, en esta ocasión la famosa actriz Florinda Meza se vio envuelta en una situación similar. A través de su cuenta oficial de Instagram, compartió a sus seguidores una fotografía a lado de una de sus más fieles seguidoras, sin embargo, la apariencia de la artista llamó completamente la atención, pues denotó un aspecto mucho más joven.

Florinda Meza en cuestionada por su abuso a los filtros

En la instantánea, la viuda de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, escribió:

“Gracias, @fernandaprestes12 @fc_oficialflorindameza por tu hermosa visita, pero sobre todo, por tu cariño y dedicación hacia mí todos estos años. Eres bella y proyectas una energía muy linda, de verdad. Te mando un abrazo y disfruta Cancún”.

Ante ello, los internautas no tardaron en reaccionar, ya que el cambio fue evidente en la fotografía: “Ni parece ella de tanto filtro, grande Doña Florinda”.”¿Doña Florinda tiene 20 años? jajaja”. ”Tiene un poco de foto el filtro, diría el Chapulín”.”Hay que aflojarle al filtro”.”Alguien se está pasando con el botox me parece”.”Mucho fotoshop, exageraste”, fueron algunos de los comentarios en la foto de la famosa.

Aunque sus followers le hicieron saber que los retoques en su rostro eran muy notorios, la famosa no contestó a estos señalamientos.

La actriz no se ha demostrado frente a las cámaras y se ve completamente distinta a sus fotografías

De modo que, tal situación no parece importarle a la famosa, puesto que la mayoría de sus fotografías contienen este filtro; no obstante, algunos seguidores de Florinda denominaron que se trataba de puro bótox y no de una cuestión de filtros. Lo que deja en ascuas a las personas, ya que ahora no se puede confirmar sí la artista ocupa filtros o bótox para trasnmitir esa apariencia juvenil.

Ahora, son muchas más las artistas que se unen al mundo de los filtros para quitarse unos años de más, sin embargo, esto no es un delito, ya que en la actualidad cualquiera esta abierto a utilizar este tipo de herramientas.

Esta cuestión ha venido desde tiempo atrá, pero ahora todo el mundo esta inmerso en las plataformas digitales más modernas, las cuales ayudan a mejorar la apariencia en diversos aspectos; quitan ojeras, arrugas y hasta peso. Por ello, ya no es meramente necesario acudir a un profesional para poder lograr estos tipos de cambios.

Hoy en día no se necesita pagar miles de pesos para poder cambiar nuestro aspecto físico en las redes sociales, sin embargo, hay personas que abusan de estas nuevas modalidades, al grado de quedar irreconocibles ante la red, lo que deriva diversas críticas, así como diversos memes.

A la famosa no parece importarle las críticas

SEGUIR LEYENDO: