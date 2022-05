Hijo de Alfredo Adame fue extorsionado con sus imágenes íntimas: “Pagué dinero para que no saliera la foto”

Hijo de Alfredo Adame contó que fue víctima de extorsión (Fotos: Infobae México/ Instagram @sebas_gaymer13)

La relación entre Alfredo Adame y sus hijos no ha sido nada sencilla y, aunque recientemente el actor mencionó que tiene la disposición de arreglar las cosas con sus familiares, los jóvenes han tenido que atravesar múltiples dificultades personales a lo largo de estos años.

Tal es el caso de Sebastián Adame, el cual reveló durante una reciente entrevista con Edén Dorantes que fue víctima de extorsión hace algunos años.

De acuerdo con el hijo del ex conductor de Hoy, todo sucedió cuando consideró una buena opción adentrarse al mundo de las páginas de citas para encontrar pareja, no obstante, todo se complicó en el momento en el que un usuario con el que tenía interacciones comenzó a amenazarlo con difundir fotos íntimas.

“Me extorsionaron porque pues sí pagué el dinero para que no saliera la foto... No me he vuelto a tomar nada porque no me voy a arriesgar otra vez al mismo chistecito”, comentó Sebastián.

Asimismo, el joven apuntó que debido a la situación tuvo que dar tres mil pesos y aclaró que, desde entonces, no ha querido volver a enviar este tipo de imágenes.

Cabe recordar que, después de que Adame lloró durante una de las transmisiones del programa Soy Famoso ¡Sácame de aquí! tras recordar la difícil relación que tiene con sus hijos y mostrar sus intenciones de reconciliarse con ellos, Sebastián rompió el silencio y dio su opinión al respecto.

Fue en Venga la Alegría, donde Sebastián Adame mencionó que tanto él como sus hermanos: Alejandro y Diego, nunca han estado cerrados a retomar la interacción con su padre y ahondó en que tampoco han creído que sea un mal papá, como el actor aseguró frente a las cámaras.

“Mira, por una parte se siente bonito escuchar eso (la reconciliación), porque al final han sido dos años de estar con el miedo de: ‘¿por qué me va a llamar los periodistas?’, ‘¿Qué dijo mi papá?’. Entonces por una parte nunca hubo ese problema de que mi papá nos alienara de él o que le dijéramos mal padre, porque no. Muchas veces, yo siempre a pesar de todo sabía que estaba trabajando y que nos estaba dando la mejor vida que él podía”, sentenció.

El participante lloró en cámara (Foto: captura de pantalla)

Posteriormente, durante otro encuentro con los medios, el hijo de Adame le pidió a su papá que dejara de mediatizar sus intentos de volver a entablar una relación con él y con sus hermanos. Asimismo, lo exhortó a que le enviara mensaje en privado para que pudieran arreglar la situación fuera del foco público.

“Ya lo he dicho muchas veces: lo que nace del corazón, se demuestra. Ahorita sé que pasaron cosas en el programa en el que está, entonces, él sabe en dónde estamos, él sabe nuestra dirección y sabe nuestros teléfonos. Si él quiere, sabe donde buscarnos”, comentó.

Eso es algo que ya se debería resolver más en privado, es algo familiar, es algo que ya no necesita más cámara, es algo que simplemente ya es entre nosotros hablarlo y ver qué pasa.

Según Adame, fueron Alejandro, Diego y Sebastián quienes comenzaron a actuar en su contra, fue por esto que él decidió actuar según el comportamiento de ellos y los desheredó.

SEGUIR LEYENDO