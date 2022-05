Romina Marcos arremetió contra quienes la comparan con Niurka: “Si la odian, no me tienen que odiar a mí”

Romina Marcos pidió alto a los comentarios de odio en su contra (Foto: Instagram/@mienbrosalairetv)

Romina Marcos, hija de Niurka, apareció en redes sociales para poner un alto a los comentarios negativos que ha recibido desde que su mamá entro a participar en La Casa de los Famosos 2 y aprovechó para poner fin a los rumores en donde se mencionó que tuvo un conflicto con Brenda Zambrano.

Fue desde su cuenta de TikTok donde la joven retomó una reciente polémica en donde preguntó durante un video en vivo si la ex concursante de Acapulco Shore estuvo hablando de Niurka.

“Están diciendo que ya le tiré hate a Brenda (Zambrano) por preguntar: ‘Oigan, no me quiero equivocar porque Brenda es mi amiga... pero, ¿verdad que ha estado hablando de mi mamá sin mencionarla?’ Uno: era una pregunta y dos: no quiero equivocarme porque es mi amiga y también la quiero”, comenzó a decir en el video de aproximadamente tres minutos.

@romimarcos Lo único que voy a decir al respecto, son 3 meses lo que dura esto y por salud mental tampoco puedo estar enganchándome con todo lo que dicen. A partir de hoy lo único que haré es apoyar a mi mama. Punto. ♬ sonido original - Romi P Marcos

En este sentido, Romi Marcos mencionó que en ese momento los fans le señalaron que Brenda no había dicho nada de su mamá, por lo que ella decidió cerrar ahí el tema.

“No volví a mencionar a Brenda y obviamente me molesta muchísimo porque yo estoy afuera viviendo mi vida”, dijo.

Pero después de esta declaración, Romina ahondó en que parte de su enojo también se debía a que constantemente estaba recibiendo críticas por cosas en las que ella no tenía nada que ver.

Romina Marcos es hija de Niurka (Foto: Instagram @niurka.oficial)

“Mi mamá está allá adentro viviendo en esa casa y no quiere decir que me tienen que etiquetar en todo lo que pase o si la odian a ella que me tienen que odiar a mí, o sea yo no soy mi mamá”, aclaró.

Comprendan a separar y dejar de comparar a las personas, sean madre e hija. Y yo sé perfectamente que mi mamá no es perfecta, si alguien conoce en esta vida a Niurka Marcos soy yo, que soy su hija. Obviamente yo siempre la voy a apoyar y mi mamá siempre va a estar primero que todo y antes que cualquier persona.

Romi, quien anteriormente participó en Las estrellas bailan en Hoy, destacó que ella era consciente de la fuerte personalidad de su madre, pero que ese no era motivo para que la estuvieran molestando.

“Sé que a veces la va a cagar y sé que a veces dice cosas que hasta yo digo: ‘Hay mamá', pero así son las cosas, así es la vida. Allá adentro de esa casa nadie es perfecto (...) y entiendo que haya gente que no soporte a mi mamá, lo entiendo perfectamente, está bien, pero please déjenme en paz a mí”, sentenció.

La joven dijo que apoya a su mamá (Foto: Instagram de Romina Marcos)

La joven dijo que ella tiene conocimiento de que Niurka puede ser odiada por mucha gente y añadió que creció toda su vida escuchando todo tipo de menciones negativas hacia su madre, lo cual también le llegó a afectar.

“Muchos no sabes que significa eso (para mí), pero esto me deja de lección no volver a decir nada. Sólo me meteré al en vivo a apoyar a mi mamá cuando la tenga que apoyar(...) porque no hay nada que me encabrone más que me metan en pedos que no son míos, aprendan a dividir que yo estoy feliz, trabajando, apoyando a mi mamá, pero yo no me puedo quedar todo el día viendo a mí mamá si lo hace bien o lo hace mal”, finalizó.

