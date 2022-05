Mariana Echeverría rompió en llanto tras perder su pasaporte y no poder viajar a Marruecos; terminó comiendo en una taquería

Mariana Echeverría terminó su día en una taquería (Foto: Captura de pantalla/ IGmarianaecheve)

Mariana Echeverría vivió un angustiante momento después de que sus vacaciones a Marruecos se vieron frustradas debido a que perdió su pasaporte poco tiempo antes de abordar. Así, tras romper en llanto y pasar varias horas buscándolo se rindió y terminó su día comiendo tacos.

Fue desde su cuenta de Instagram donde la conductora de Me caigo de risa contó el lunes pasado que todo inició cuando su pareja, Óscar Jiménez, y ella se percataron que tendrían unos días libres, por lo que decidieron irse de viaje a último momento.

“No teníamos contempladas unas vacaciones, así que nos agarró de sorpresa que Óscar y yo tenemos libre para irnos, se nos alocó y compramos unos boletos para Marruecos en corto. Los compramos en las mañana y ya nos vamos en unas horas”, dijo.

Mariana Echeverría estaba triste por lo que sucedió (Foto: Captura de pantalla/ IGmarianaecheve)

En el pequeño clip, la actriz contó que estaban muy emocionados porque tendrían siete días para disfrutar. Asimismo, recordó que era un lugar especial porque tres años atrás, su pareja le entregaría el anillo de compromiso ahí, pero por trabajo no pudieron ir en esa ocasión; posteriormente irían de luna de miel, pero la pandemia por COVID-19 también lo impidió.

Así, después de que se perdieran sus documentos, Mariana mostró algunos clips seriamente afectada y contó como sucedieron los hechos.

“Bueno, pues al menos el viaje a Marruecos por hoy se cancela, ya lloré, ya grité, ya me enojé y todo. Resulta que la persona que me ayudó a manejar el coche puso mis documentos arriba de mi camioneta y yo me fui al super sin saber que mis papeles y mi pasaporte estaban en la parte de arriba”, comenzó a narrar.

La integrante de la llamada Familia disfuncional ahondó en que intentaría hacer los trámites correspondientes para poder viajar lo más pronto posible y solicitó apoyo de sus fans, por si veían su pasaporte en la calle.

“Se perdió, me quedé sin viaje. Mañana a ver si puedo sacar mi pasaporte y retomar un poco de lo que ya habíamos planeado, pagado y todo. Si alguien vio mi pasaporte en la calle, por Miramontes hágamelo saber porque nos quedamos sin vuelo”, añadió.

La famosa pidió ayuda desde redes sociales (Foto: Igmarianaecheve)

Horas más tarde, la famosa subió otra instastorie en donde expresó estar un poco más tranquila y mostró que estaba con su pareja en una taquería.

“Bueno, ya después de tanto llorar, dolor de cabeza, buscar por las calles y avenidas vean donde acabamos”, dijo resignada.

Asimismo, ante algunas bromas respecto a que en Marruecos también habían tacos, Echeverría comentó que decidió dejarse llevar y permitir que las cosas se fueran acomodando por sí mismas.

“Ya, lo vamos a tomar con buen humor, mañana será otro día a ver que pasa y si nos dan el pasaporte pues ya volamos mañana, pero no tengo muchos documentos que piden, entonces se me está retrasando todo, pero Dios decide a ver qué show. Marruecos no es para nosotros”, finalizó.

Cabe recordar que en abril pasado, Mariana desmintió los rumores en donde se afirmaba que estaría entre sus planes divorciarse de su esposo.

Ante esto, durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la conductora dijo que no podía haber nada más alejado de la realidad.

“Sacaron un chisme de que nos íbamos a divorciar, porque yo había dicho que no se sabía mi fecha de nacimiento, pero nos llevamos mejor que nunca, estamos más enamorados que nunca, no ha estado en muchas historias porque ha estado de viaje, pero todo bien”, comentó.

