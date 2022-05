Eugenio Derbez aseguró que rumores de tener una mansión de USD 14 millones surgieron porque no le gusta dormir en hoteles REUTERS/Danny Moloshok

La familia Derbez se ha convertido en una de las más populares en México y algunos países de habla hispana gracias al talento que sus integrantes han demostrado en los diversos proyectos en los que han participado, las relaciones mediáticas que tienen con otros famosos e incluso hasta las grandes polémicas que se han generado en torno al ámbito político en que se han envuelto en las últimas semanas.

Sin embargo, los rumores en medios de comunicación y redes sociales constantemente afectan la imagen pública del actor. Hace solo unas semanas se desató la versión de que habría obtenido una lujosa y exclusiva mansión avaluada en USD 14 millones -aproximadamente cerca de 300 millones de pesos mexicanos-. Pero ahora, con el sentido del humor que lo caracteriza y gran ironía, Derbez respondió que todo pudo haber surgido por que contrata muchas casas cuando trabaja, ya que no le gusta dormir en hoteles.

“No, no, háganme la buena; ahí caben todos ustedes (reporteros) junto con los fans. Yo creo que como rentamos muchas casas, es cierto, rento muchas casas, ahorita para Acapulco para la filmación de Acapulco que supuestamente soy un billonario, pues rentamos muchas casas muy caras y yo creo que que de ahí salió el chisme”, inició a narrar el actor ante diversos medios de comunicación.

Así fue la contestación (Foto: Twitter)

Para el autor intelectual de La Familia P. Luche esa habría sido la manera en que inició todo, sin embargo para la comunidad de él y los suyos es mejor quedarse hospedados en casas de renta a un hotel, aunque no dio más detalles del por qué no se siente protegido y cómodo en lugares públicos.

“Sí, de ahí salió el chisme de que ando buscando casa o de que tengo una casa porque rento continuamente. Rentamos casas para la primera temporada, ahorita estamos filmando y acabamos de rentar varias casas y también cuando estoy trabajando en proyectos, por Fiona sobre todo, no me gusta quedarme en hoteles, entonces yo creo que de ahí salió el rumor de que ‘Eugenio anda buscando casa’”, externó.

Así fue la contestación (Foto: Twitter)

De acuerdo con la información filtrada y ahora desmentida, el actor de CODA: Señales del corazón -ganadora del Oscar 2022 a Mejor Película- la enorme residencia se encuentra ubicada en Encino, California, Estados Unidos, y está rodeada de otras importantes y lujosas mansiones donde viven celebridades de la talla de Channing Tatum, Kelly Clarkson y la cantante de ascendencia mexicana Selena Gómez.

Esta no es la primera vez que el líder de la dinastía Derbez rompe el silencio, pues hace unos días en sus redes sociales, haciendo de una forma muy particular, donde su ironía y sentido del humor fue ovacionado por miles de usuarios, también expresó que no era su propiedad.

Así fue la contestación (Foto: Twitter)

“Aquí una foto de la casa que dicen que acabo de comprar”, tuiteó agregando una imagen de El Taj Mahal, uno de los monumentos más fácilmente reconocibles del mundo ubicado en India.

Al viral hilo se sumaron más comentarios: “Aquí el jardín de la casa que dicen que me acabo de comprar, en donde me echo mis cascaritas”, escribió en el tuit donde incluyó una fotografía de los jardines del Palacio de Versalles, ubicado en París, Francia.

Después escribió: “Aquí la alberca de la casa que dicen que me acabo de comprar.. (Los niños los contrato para jugar con Aitana)”, para publicar una gran alberca donde muchas personas disfrutaban del sol y el agua tibia, señalando que eran encargados de la diversión de la pequeña.

SEGUIR LEYENDO: