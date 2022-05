Eugenio Derbez desmintió a Emilio Azcárraga sobre derechos de La Familia P. Luche: “Que alguien te explique”

Fotos: Gettyimages Cuartoscuro

Eugenio Derbez respondió a los señalamientos que Emilio Azcárraga hizo en contra de él luego de que destapó haber sido vetado de Televisa por su opinión respecto al Tren Maya. El comediante aseguró que su versión de los hechos es la verdadera, pero reafirmó su cariño por el directivo de la empresa y esperó que sea actualizado sobre los bloqueos y derechos de la televisora.

Luego de que este viernes Emilio Azcárraga desmintiera que Eugenio Derbez haya sido vetado de la empresa que dirigía, el actor no se quedó callado y de la misma forma burlesca con la que el directivo lo señalo por supuestamente haber mentido y molestarse porque no le quieren dar los derechos de La Familia P. Luche, él detalló cómo habría sido bloqueado de Televisa México por sus declaraciones en contra del tren Maya.

“Neta @eazcarraga antes de decir que no estoy vetado, mejor tú ‘pregúúúntame’ a mí, caon. Además tienes mi número, ¿para qué responderme públicamente? “¡Ya nos exhibiste!!!!” ¿Por qué no eres un directivo normal?”, comenzó Derbez a través de su cuenta de Twitter.

Según el protagonista de No se reciben devoluciones, fue justamente después de la entrevista que Paola Rojas le hizo en su noticiero, donde él se fue contra la megaobra del presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo vetaron de la televisora de San Ángel, contrario a lo que Azcárraga Jean argumentó horas antes.

“Mira, como diría el Lonje Moco: ‘te voy a contar la verdadera y horrible historia de la entrevista con Paola Rojas… ¡fue horrible, fue horrible!’. Después de esa entrevista el 30 de marzo sobre el Tren Maya ¡Fue justamente cuando me vetaron!”

A partir de este tuit, Eugenio comenzó a evidenciar por qué él reveló que fue vetado de Televisa.

“¿Por qué razón después del 30 de marzo, me cancelaron dos entrevistas y no hay una sola nota en Televisa en donde hablen de mí, o del Oscar, o de mi nueva película? Es más, llevo dos días dando entrevistas para mi nueva película The Valet, que se estrena en Star+ a partir de hoy, ¡no te la pierdas! Y convocamos a toda la prensa, incluida Televisa, pero ningún programa de tu empresa quiso venir”, escribió el cómico.

El actor inclusive afirmó que Emilio Azcárraga no estaría actualizado respecto a qué sucede con los derechos de La Familia P. Luche, pues él es el dueño de el programa como tal ya que él lo inventó, pero Televisa sólo tiene el nombre.

“Ah, y de los derechos de la Familia Peluche diles que no sean así, ‘qué alguien te explique’ también ese punto. Yo sé que te va a sonar ‘horrible, horrible’, pero yo soy el dueño de los personajes y del concepto, Televisa solamente del nombre. ¡Perdón amigo!”

Terminó su mensaje pidiéndole que parara ahí sus acusaciones, pues seguirán trabajando en la misma empresa, Televisa Univision, al menos por algunos años más y sería mejor llevar en paz la relación. Recalcó su cariño por el directivo y deseó verlo pronto para aclarar sus diferencias.

“¡Pero te tengo una buena noticia mi querido Emilio! Acabo de firmar un contrato con VIX, ya estamos trabajando en la misma empresa y chutando para el mismo lado, así que ‘¡ya córtale mi chavo!’ ¡Te quiero muchísimo, espero verte pronto y platicarte bien cómo están las cosas! Ah, y ‘te mando: todo, todo, todo, lo que me sobra’”, finalizó Derbez.

