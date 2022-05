El contundente mensaje que envió la supuesta abuela de Christian Nodal en defensa de su nieto

La cantante sorprendió con sus declaraciones (Foto: Instagram/@belindapop)

Después de que Belinda Schüll aplaudió un comentario en redes sociales donde se señaló a Christian Nodal como “naco” y que el intérprete del regional mexicano respondió con la publicación de una conversación que habría tenido con la artista cuando todavía eran novios donde se dejó entrever algunas diferencias por temas económicos, ahora la supuesta abuelita del cantante arremetió contra la española y su familia.

Durante una emisión de Ventaneando se presentó una captura de pantalla que pertenece a un comentario escrito en redes sociales por la usuaria Elena Silva Jiménez y que rápidamente se viralizó debido a que se especula podría tratarse de la abuela de Christian Nodal. Hasta el momento se desconoce si la cuenta en realidad pertenece al familiar del cantante, pero su postura en torno a la polémica ha tomado fuerza entre los internautas.

“Y para todas y todos los que piensan que es un naco porque no es de ojo azul y tez blanca, señoras, están equivocadas, hay lobos con piel de cordero y esas son finas vividoras que en mi tierra se les llama p...as a quien va de hombre en hombre. A, perdón, se me olvidaba que es blanca con ojo azul, perdón, disculpen ustedes”, se lee en el polémico comentario.

(Captura de Youtube: Ventaneando)

Como era de esperarse, los conductores del vespertino se posicionaron en contra de las palabras escritas por la usuaria de redes sociales, pues consideran que la manera en que se expresó sobre la cantante y su madre es totalmente errónea y ofensiva. También aprovecharon la ocasión para pedir que las personas no caigan en insultos ante cualquier controversia, más si es ajena a ellos.

“Si es cierto que es la abuelita está totalmente fuera de la realidad porque lo que ella entiende por esa palabra peyorativa es otra cosa, dijo Pedro Sola. “Creen que es una cuestión de color de piel, racial, y no es por ahí”, agregó Bisogno.

Durante el mismo programa, Daniel Bisogno arremetió contra el intérprete de Botella tras botella, Dime cómo quieres, Ya no somos ni seremos y Adiós amor por filtrar una conversación que era privada entre él y su entonces prometida. Con ello de cierta manera le dio la razón a Belinda Schüll al explicar que considera su reciente actitud como “naca”.

Belinda nodal mensajes (Fotos: Archivo)

“Con lo que siguió de parte de Nodal confirmó que sí es un ‘naco’ porque el ser ‘naco’ es cuestión de actitud, de educación, no tiene nada que ver ni con el color ni con la raza ni nada, el ser ’naco’ tiene que ver con la educación básicamente”, dijo.

“Él tenía que haberse quedado callado [...] ya no dices nada y que la cosa se diluya en la vida”, declaró Pedrito. “Creo que él podía haberle hablado a Belinda o decir de otra manera, sin que fuera público, ‘Oye dile a tu mamá que no se meta conmigo, que ya terminamos, que hay una línea de respeto’, creo que eso sería mucho más serio”, mencionó Mónica Castañeda.

CUÁLES FUERON LAS PALABRAS DE NODAL

Instagram @schull.belinda

Después de que trascendió la reacción de Belinda Schüll a un comentario en redes, el artista mexicano escribió en su cuenta de Twitter: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo (sic)”.

SEGUIR LEYENDO: