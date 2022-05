Stan Lee podría regresar con sus icónicos cameos en los próximos estrenos de Marvel Studios

Marvel llego a un acuerdo para poder introducir nuevamente la imagen de Stan Lee en futuras películas (Photo by Amanda Edwards/Getty Images)

El 12 de noviembre del 2018 el mundo del cine de héroes quedo consternado tras la noticia de la lamentable muerte del genio creativo, Stanley Martin Lieber, mejor conocido como Stan Lee, el hombre que cocreó Marvel Comics. Sin embargo, y después de una gran pausa tras su deceso, la imagen del icónico diseñador podría regresar a las pantallas grandes.

Un hecho que se volvió un homenaje rutinario desde antes que Disney adquiriera a Marvel para crear su Universo Cinematográfico (MCU) fueron sus icónicos cameos en Spider-Man, X-Men, The Fantastic Four; hasta su primera aparición ya dentro de la empresa dirigida por Kevin Feige, en Iron Man (2008) y su última intervención en Avengers: Endgame (2019).

Hace a penas algunas horas, según informó The Hollywood Reporter, Marvel Studios pactó un acuerdo comercial con Genius Brands International y POW!, el cual les permitirá hacer uso de la imagen de Stan Lee en futuras películas y producciones de streaming (Disney+), así como en los parques temáticos de Disney, videojuegos y muchos más.

Stan Lee en uno de sus últimos cameos en Doctor Strange Foto: Disney

“Este acuerdo realmente asegura que Stan, a través de la tecnología digital y las imágenes de archivo y otras formas, vivirá en el lugar más importante, las películas de Marvel y los parques temáticos de Disney. Es un trato amplio”, así lo informó el CEO y presidente de Genius Brands, Andy Heyward.

“La audiencia reverenciaba a Stan y si se hace con gusto y clase, y con respeto por quién era, será bienvenido. Es una personalidad querida y mucho después de que tú y yo nos hayamos ido, seguirá siendo la esencia de Marvel”, añadió el empresario sobre el acuerdo de 20 años que permite a Marvel Studios utilizar las imágenes y las grabaciones de audio existentes de Lee.

Cabe recordar que no es la primera vez que Disney retoma imágenes de actores después de su muerte empleando dobles digitales. La primera ocasión en la que decidieron recurrir a la tecnología fue en la precuela de Star Wars Rogue One.

Stan Lee en su primera aparición dentro del MCU en "Iron Man" Foto: Disney

Hasta el momento no se ha difundido cuándo iniciará el trato, ni con qué película el famoso podría regresar a las pantallas grandes, pero es probable que para los títulos del 2023 puedan aparecer nuevos cameos de Lee. Curiosamente, la noticia llega a la mitad del desarrollo de la Fase 4 de Marvel Studios, mientras inducen el concepto del Multiverso en sus producciones.

El anuncio del posible regreso de Lee a sus icónicos cameos ha dividido opiniones, ya que algunos lo consideran exagerado, sin embargo, en todas las producciones de Marvel han existido algunas referencias directas en homenaje al creador de Spider-Man, como su fugaz aparición en una revista en Venom: Let There Be Carnage.

Stan Lee, como escritor y editor, fue clave para el ascenso de Marvel como titán de los cómics en la década de 1960 cuando, en colaboración con artistas como Jack Kirby y Steve Ditko, creó superhéroes que cautivarían a generaciones de lectores jóvenes.

Marvel llego a un acuerdo para poder introducir nuevamente la imagen de Stan Lee en futuras películas

En alguna etapa de su vida presidió la compañía tras destacarse como autor de Spider-Man, Los cuatro fantásticos, El increíble Hulk y los X-Men, entre otros populares personajes de historietas. Las adaptaciones al cine generaron una franquicia que se ha convertido en las más taquilleras de la historia.

El reconocido editor de cómics supo darle al género de los superhéroes un nuevo impulso, con la creación de personajes cuyos superpoderes estaban balanceados por su humanismo, así como por su narrativa que va compaginada entre sí y la cual le ha permitido a Marvel Studios explorar diferentes realidades y conceptos en sus producciones.

