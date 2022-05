José Manuel Figueroa podría entrar nuevamente al quirófano por lesión en su brazo

José Manuel Figueroa tiene una lesión en su brazo (Foto: Instagram/@josemanfigueroa)

A finales de marzo, José Manuel Figueroa sufrió una lesión en el brazo por la que tuvo que someterse a una operación; a más de un mes de la cirugía, se sabe que los resultados no fueron los esperados, así que tendría que ingresar al quirófano nuevamente.

De acuerdo con Marie Clarie Harp, su pareja, “el médico le dijo que lastimosamente no se había llegado al objetivo, que era reestructurar el músculo dónde iba”, en la conversación captada por Edén Dorantes, la actriz detalló que el tendón se le habría vuelto a desprender.

El desprendimiento del tendón habría ocurrido saliendo de la cirugía y no durante la recuperación “Cuando estaba sedado y no se dio cuenta, que tal vez vio que se movió algo, entonces no se sabe si hay que volver, a operar lo cierto es que tiene que guardar muchísimo reposo no puede montar a caballo, no puede hacer nada” mencionó la pareja del cantante.

La operación fue el 29 de marzo (Foro: Instagram/@marieclaireoficial)

La afectación en el brazo ha afectado a José Manuel Figueroa, pues incluso tiene que tocar la guitarra sin usar mucha fuerza, según lo expresado por su pareja, el hundimiento del tendón es muy evidente a través de la piel, por lo que ver constantemente la cicatriz le causa dolor al músico.

“Eso le ha afectado mucho porque él decía que el músculo se le fue hasta aquí (en medio del brazo) entonces cuando él sale y se quita el vendaje sigue teniendo el músculo ahí y con la cicatriz, entonces él dice ‘Yo siento que el músculo todavía lo tengo aquí’”, mencionó, dando a entender que la lesión quedó intacta tras la operación.

En marzo, Marie Harp comentó que José Manuel Figueroa ya había pasado por alto la lesión debido a su trabajo. “Él tenía una lesión en su brazo derecho. Lo dejó pasar por trabajo y, a medida de que iba pasando el tiempo, se le fue exacerbando esa lesión, hasta que llegó un punto en el que le dolía tanto que casi casi que lo tuvimos que traer, ‘vamos a hacer la operación ya, tienes que operarte ya’, porque corría el riesgo de perder la movilidad del brazo”.

Marie Claire Harp apoya a José Manuel Figueroa (Foto: Captura de pantalla/Instagram)

Asimismo, explicó que en la cirugía tendrían que sustituirle un tendón. No obstante, existía la posibilidad que el organismo de Figueroa no aceptara el nuevo músculo y ahora se sabe que eso podría haber afectado severamente a su brazo.

En cuanto a su vida profesional y particularmente respecto al conflicto con Ana Bárbara, José Manuel Figueroa reveló recientemente que en un inicio, no reclamó los temas a su ex pareja pues tenía otras prioridades, pero ahora está reuniendo pruebas de que son creaciones de él.

“Yo empecé a andar con Ninel y en esa época (después del 2004) pues preferí quedarme con Ninel Conde que reclamar los temas”, expresó en De Primera Mano. En esta conversación, el cantante y compositor también relató cómo fue su separación de Ana Bárbara.

Los cantantes están en disputa por los derechos de autor de una canción (Fotos: Instagram/@anabarbaramusic/@josemanuel_mxfigueroa)

“Los temas yo se los compuse a ella en la etapa en la que estábamos juntos, que fue del 2000 al 2004 más o menos, ella y yo terminamos porque tuvo un hijo con el De León, luego volvimos y era cuando se dio la noticia de que nos íbamos a casar y la dejé en el altar, se armó un desm*dre”, mencionó.

Posteriormente se enteró que Ana Bárbara habría sacado un disco sin que su nombre figurara en los créditos como arreglista, productor y compositor, pero en lugar de molestarse, lo tomó como algo sin importancia pues el tiene intenciones de volver a grabar los temas.

“De hecho hace dos años empecé a negociar con ella, la empecé a buscar para que me diera mi crédito, no estaba yo ni peleando regalías atrasadas ni nada, pero ella no quiso negociar, no quiso poner mi nombre en los temas.”

