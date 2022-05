Gaby Spanic dio los requisitos que deben tener para conquistarla: “Que él viva en su casa y yo en la mía”

La actriz habló sobre su situación amorosa (Foto: Instagram/@gabyspanictv)

Gaby Spanic es una actriz ampliamente reconocida en el mundo de la farándula mexicana y en esta ocasión habló sobre los requisitos que busca para entablar una relación sentimental con un hombre.

Fue durante una entrevista con TVyNovelas, donde la artista que ha salido en telenovelas como La Usurpadora, Si nos dejan o Soy tu dueña señaló que a ella le interesaba una persona que no fuera tan apegado.

“Bueno, primero que sea un hombre que no tenga complejos, que él viva en su casa y yo en la mía, porque yo soy una mujer muy ocupada”, remarcó.

La famosa se mostró decepcionada y dijo que la han difamado (Foto: Instagram)

En este sentido, la famosa apuntó que uno de sus objetivos en la vida es seguir teniendo tiempo y espacio para continuar trabajando en lo que le gusta, por lo que no le gustaría vivir en la misma casa que su posible pareja.

“No (me gustaría compartir techo). Los fines de semana y ya, es que no quiero un hombre que esté ahí a lado todo el tiempo, porque yo soy una mujer muy movida. Además, tengo un hijo y tengo mis cosas, soy una mujer muy activa y no quiero que me estén dominando ni mi vida, ni mi ropa, ni mi dinero. Aunque yo tampoco voy a hacer eso con ellos”, señaló para dicho medio.

Asimismo, apuntó que esta visión que tiene no es algo reciente, sino que son reflexiones que ha hecho en diferentes etapas de su vida y con las que se encuentra cómoda.

“Yo sí soy una mujer empoderada y no de ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás”, remarcó.

Gaby Spanic no quiere vivir en la misma casa que su pareja (Foto: Instagram/ @gabyspanictv)

En cuanto al supuesto intento de envenenamiento que denunció hace unos años, la intérprete venezolana señaló que fue difamada tras decir qué fue lo que le pasó.

“Lamentablemente se me ha sometido a acusaciones falsas, fui víctima de un intento de homicidio, dijeron que era mentira cuando hubo pruebas, estaba un menor de edad de pro medio, mi hijo tenía casi dos años... Yo no tengo la capacidad de inventar esas cosas que trataron de tapar”, dijo.

Y es que en abril de 2022, durante un encuentro con las cámaras del programa matutino de Televisa, Hoy, la actriz narró la ocasión cuando que se dio cuenta de que Dios existía justo cuando padecía graves problemas de salud derivados al supuesto envenenamiento a manos de su ex asistente argentina, María Celeste Fernández.

La famosa sacará un libro próximamente (Foto: Instagram/@gabyspanictv)

En cuanto a estos aparentes sucesos que habrían acontecido en 2010, Gaby Spanic señaló esta vez para TVyNovelas que al momento de alzar la voz toda la situación se fue en su contra.

“Esta mujer fue apoyada por gente que yo no entendí, ella no lo hizo sola, había alguien detrás de todo esto y, hasta se burlaron de una situación que fue escabrosa, asquerosa para nuestras vidas. Me vi hospitalizada y hasta mi hijo se vio muy enfermo”, señaló.

Entonces, estas cosas son muy fuertes y espero que no le pase ni a mi peor enemigo, porque esto lo cuento en mis libros, cuento toda la verdad.

A principios de marzo del 2022, la también ex reina de belleza venezolana de 48 años dio a conocer, durante una emisión del programa Despierta América, que contará su vida incluyendo el presunto intento de homicidio del que fue víctima en una serie de libros llamada La saga de la verdadera Usurpadora.

“Cuando nos envenenaron y yo veía a mi hijo chiquitico, de dos años, envenenado también, y yo inflada como un globo y tenía que irme a trabajar”, precisó ante las cámaras del matutino de Univision.

