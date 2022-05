La razón por la que Ana Martín ya piensa en el retiro

Ana Martín reveló que está pensando en el retiro (Foto: Twitter/@AnaMartinActriz)

Ana Martín comenzó su carrera en su adolescencia y uno de sus trabajos más reconocidos es la telenovela El Pecado de Oyuki, la cual se terminó de transmitir en 1988.

Desde 1965, la trayectoria de la actriz ha sido muy reconocida, pero durante una conferencia de prensa, Ana Martín comenzó a vislumbrar que ya va a retirarse de la actuación pues “no hacen personajes como aquellos”.

Así lo expresó la actriz durante un evento de la XEW donde se anunció el reestreno de las telenovelas remasterizadas Amor real (2003) y Corazón Salvaje (1993) en el canal tlnovelas.

Así lucía Ana Martín cuando era joven (Foto: anamartin / Instagram)

En el evento, Ana Martín dejó en claro que en su percepción, ya no hay papeles de su edad y los personajes nuevos no están a la altura de los que la llevaron al éxito:

“Voy a cumplir 60 años de trabajo, 76 de vida y he hecho de todos los personajes. Me encantaría seguir trabajando pero ya no hay personajes de mi edad, ya son muchos años y no hacen personajes como aquellos de doña Sara García, pero no depende de mí, si no de los productores’’, mencionó para TVNotas.

Ana Martín en su debut hollywoodense (Foto: Instagram/@anamartin)

Además de su reconocida trayectoria, finales de 2021, Ana Martín se volvió una influencer muy querida entre el público pues comenzó a publicar frases de empoderamiento, explicó las razones por las que nunca se casó y confesó muchas de sus ideas respecto a sus relaciones y otros aspectos del mundo de la actuación.

“Mis amigas me preguntaban ´¿Qué les das? Porque terminan y son serenatas, llorar, drama y borracheras’, ¡no no no! de verdad, con el tiempo dije: ´a ver qué, porque tampoco soy deep throat (garganta profunda), bueno qué onda. Me di cuenta y es verdad ¡eh! Te voy a decir cuál era el secreto: ya empezamos una relación, ya llevamos más de un mes y vamos a vivir juntos; yo me voy a mantener, dividimos los gastos entre los dos, tú te vas a venir a mi casa, te llevas tú tus cosas para no sacar las mías, no te vas a meter en mi carrera porque yo voy a seguir trabajando, nunca me voy a casar ni voy a tener hijos” fue solo una de sus anécdotas.

Ana Martín compartió muchas de sus anécdotas en la adolescencia (Foto: anamartin / Instagram)

En su momento, se dijo agradecida con su público y confesó que si seguía respondiendo preguntas, era porque se las seguían haciendo.

“Yo le debo una gran popularidad a la televisión mexicana, y no solo en México, sino en el mundo entero. Le debo personajes maravillosos y le debo un público que tengo que es maravilloso; mi vida se la debo al público, y si ustedes me siguen preguntando es porque el público me sigue queriendo”, compartió.

Por otra parte, a finales de 2021 la actriz Ana Martín confesó que ya tiene preparada una carta de desahucio en donde dejó claro cuál es su última voluntad en caso de que sufra una enfermedad o percance del cual dependa su vida. La actriz explicó que decidió hacerlo porque no le gustaría dejar esa responsabilidad en manos de alguien más.

Ana Martín ya tiene sus planes póstumos (Foto: Captura de pantalla/ Soy Tu Dueña)

Ana Beatriz Martínez Solórzano es una de las actrices mexicanas más conocidas por sus inigualables interpretaciones en novelas y películas, tales como Canela, Verano salvaje, El regreso de Ben Wyatt y Tacos al carbón.

En 2021, Martín fue galardonada con un Micrófono de oro, premio que se le otorga a personalidades de la industria del entretenimiento por sus destacadas carreras. En ese evento, la protagonista de Faltas a la moral tuvo un encuentro con los medios donde confesó que ya tiene planeada su voluntad póstuma.

SEGUIR LEYENDO: