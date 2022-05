Alberto Vázquez canceló concierto por recuperación de COVID-19

Foto: Instagram/@albertovazquezofic

Alberto Vázquez cumplió recientemente 82 años, y ahora sorprendió y preocupó a su público el reciente anuncio que compartió el veterano cantante, quien canceló su participación en un próximo concierto.

El cantante de temas como Perdóname, mi vida y Acompáñame destapó que sufrió el contagio de la enfermedad de COVID-19 hace unas semanas, infección que dejó estragos en su salud al grado de tener que cancelar su participáción en el show 3 en concierto, donde compartiría escenario con Angélica María y César Costa, sin embargo, comunicó que su lugar será ocupado por Enrique Guzmán.

En su comunicado el artista destapó que hace unas semanas dio positivo al coronavirus, pero afortunadamente ya se encuentra en recuperación.

“Se les informa que ya no estaré en el próximo concierto de 3 en concierto el día 15 de junio de 2022, debido a temas de recuperación tras haber padecido COVID-19 ya hace algunas semanas, que gracias a Dios y a los cuidados necesarios, voy recuperándome muy bien”, expresó.

En torno al concierto que ya tenía pactado, Alberto Vázquez expresó: “Mis compañeros Angélica María, César Costa y Enrique Guzmán estarán con ustedes en el Teatro Metropolitano de Puebla, Puebla, donde podrán disfrutar de una noche muy especial y llena de hermosas canciones”.

El también actor lamentó no poder estar con su público poblano, pero deseó poder complacerlos con su música próximamente. “Lamento muchísimo no poder estar con ustedes ese día, deseo de todo corazón pasen una noche inolvidable y espero pronto poder estar con ustedes en un futuro muy próximo. Agradezco de antemano sus infinitas muestras de cariño y su gran apoyo a mi persona”.

El nacido en Guaymas, Sonora, ha visto su salud disminuir en gran medida por su sabida adicción al tabaco que sufrió por varias décadas, afición que lo ha orillado a depender del tanque de oxígeno, el cual se ha convertido en su acompañante incluso arriba del escenario.

Por su parte, a finales del pasado mes de abril, Arturo Vázquez, el hijo que el pionero del rock and roll en México procreó al lado de la fallecida Isela Vega, destapó que su relación con su padre era muy lejana, esto pese a que en 2021 tuvieron un acercamiento que quedó captado en una sesión de fotos.

Arturo dejó ver que la visita a su padre fue algo temporal que no modificó en nada el resentimiento que el actor puede llegar a sentir por la ausencia que tuvo su progenitor durante toda su infancia.

Fue a través de las cámaras de Venga la alegría Fin de semana, que el actor de telenovelas como El color de la pasión, Simplemente María (2015) y Mi adorable maldición aseguró que después de la gran reunión que había, aparentemente, arreglado la mala relación, nuevamente hay un distanciamiento, pues no hay ningún tipo de comunicación entre ellos, ni de manera física, por escrito o interacciones en redes sociales, por lo que aseguró que ya nada le sorprende puesto que toda su vida ha sido así.

El famoso se enteró años después de la existencia de su hijo Arturo Vázquez

“Pues tampoco estamos pegados al WhatsApp todo el tiempo. Yo el apego más grande que pude haber tenido es con mi mamá, o sea, mucho más grande que el que tuve con mi papá. No tenemos ese apego, ni él hacia mí, ni yo hacia él. Ya me hablará o no sé, habrá carta en el buzón o no habrá”, inició a relatar el actor de Televisa.

El resentimiento parece seguir presente pues a pesar de que ya son dos hombres maduros, las cosas parecen no tener una solución pacífica, sino más bien un posible alejamiento “por salud mental”, que de alguna manera ya no afecte su relación aún más: “Ya no vale ni la pena hablar de cosas que no se dieron, que no pasaron o que pasaron de tal forma”, agregó el hijo del veterano artista.