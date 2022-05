Mariana Echeverría confesó que se ha sentido discriminada por no cumplir con los estereotipos: “Yo no soy así”

Mariana Echeverría confesó que se ha sentido discriminada por no cumplir con los estereotipos: (Foto: Instagram/@marianaecheve)

A principios de abril, la reconocida actriz y conductora, Mariana Echeverría, impactó en sus redes sociales con una publicación muy especial donde abrió su corazón y habló sobre los cambios físicos que ha sufrido en los últimos años y, a manera de reflexión, habló sobre la diversidad de cuerpos, los estereotipos y el body positive.

Sin embargo, la publicación fue dada de baja por Instagram, ya que supuestamente infringía algunas normas comunitarias. Por ello, la actriz forma parte del elenco de Me Caigo de Risa en una entrevista para el matutino Hoy habló sobre la censura que recibió su foto, el cual era un mensaje de empoderamiento femenino y de amor propio, así como de la discriminación que ha llegado a sufrir en su trayectoria.

“Subí una foto, pues con un calzón y tapando mis partes intimas, pero que no tenía nada de vulgar, ni nada. Me la bajaron en redes sociales porque yo creo que alguien la reportó. Yo lo quería era llegar a la gente con este mensaje, era del amor propio, de que no importa como estés, como te veas, el chiste es como te sientas”, argumentó.

Mariana Echeverría no ocultó su malestar por la censura de su mensaje de Instagram: (Foto: Instagram/@marianaecheve)

Más adelante, la histrionisa mexicana de 37 años, que ha participado en diversos programas de comedia como El privilegio de mandar y La Guerra de los Chistes, detalló que en diversas ocasiones se ha sentido discriminada por no cumplir con los estereotipos que todavía se presentan en la televisión mexicana.

“Ay, hasta me dan ganas de llorar, porque, la gente afuera de las cámaras está acostumbrada a vernos como si saliéramos del parto. Y con todo mi respeto, si saliéramos como Maribel Guardia que está guapísima, Angelique Boyer que tiene un cuerpo espectacular y así te puedo nombrar 50 mil que trabajan en este medió”, recalcó sobre la estigmatización del físico fuera de las pantallas chicas.

“Yo no soy así, yo no tengo esa genética o a lo mejor no me ha dado tiempo de operarme o lo que sea, amen su cuerpo”, añadió.

Mariana Echeverría también compartió su malestar sobre las personas que juzgan el físico de otras (Foto: Instagram@marianaecheve)

Para finalizar, la reconocida presentadora de Televisa lamentó que todavía al día de hoy la gente emita comentarios con relación al físico de las demás personas.

“Ya hemos avanzado muchísimo en varias cosas, pero siento que estamos estancados en como la gente juzga la vida, el cuerpo, la talla de los demás, incluso hasta la cartera de los demás, creo que debemos parar con estos estereotipos”, remató para las cámaras de Hoy.

El mensaje de la histrionisa mexicana previo a ser eliminada por Instagram, había alcanzado poco más de 400 mil reacciones y en este mismo expresaba que muchas mujeres se identificaban con su sentir respecto a los estereotipos que, por años, han afectado la percepción de las personas sobre su cuerpo y han terminado por causar inseguridades.

Mariana Echeverría ha participado en algunos programas de comedia como Me Caigo de Risa o El privilegio de mandar Foto: Instagram/@marianaecheve

“Estoy segura de que muchas mujeres se identifican conmigo y sabemos que ninguna es perfecta, todas somos lindas en la manera que elegimos ser, no necesitamos tener el mejor cuerpo para sentirnos bien, aprendamos a querernos tal y como somos por qué al final nuestro cuerpo es el que nos va a mantener de pie”, subrayó.

En esa ocasión explicó que con su mensaje no pretendía caer en el conformismo o aceptación de malos hábitos alimenticios y sedentarismo, sino hacer una reflexión sobre el impacto que tienen los estereotipos en la cotidianidad y la importancia de cuidarse sin llegar a los extremos.

Para dar fin a su mensaje, la intérprete mexicana abogó en favor de lo que a cada uno le haga sentir a gusto consigo mismo y remarcó que no estaba en contra de las operaciones estéticas.

