Yuri confesó quiénes son las posibles artistas que la interprentarán en su bioserie

Yuri se encuentra en la pre-producción de su bioserie. (Foto: Instagram/@oficialyuri)

Luego de la más reciente controversia por el supuesto rumor sobre el aplazamiento de sus conciertos por falta de ventas de boletos, la cantante mexicana Yuri, se encuentra actualmente preparando un video para la presentación de su gira Euforia, sin importarle las especulaciones en las que se vio envuelta.

Asimismo, confirmó que ya se encuentra en movimiento para la pre-producción de la serie que contará los momentos más impactantes de su vida.

Fue en un encuentro con los reporteros del matutino Venga La Alegría, donde la intérprete de Maldita Primavera, mencionó que ya está en búsqueda de las actrices que darán vida a la artista en la bioserie y consideró como una gran opción a la cantante Anahí y a la actriz mexicana Fernanda Castillo.

Tras ser cuestionada por esta situación, Yuri confesó: “Las dos son divinas, las dos están bellas, mucho más lindas que yo. Me encantaría, cualquiera de ellas dos, bueno en diferentes etapas, porque Fernanda es un poco más madurita que Anahí, pero las dos son divinas”, subrayó.

La cantante destacó quienes serían las posibles artistas que darán vida a su bioserie. (Foto: Instagram/@fernandacga) Foto: @anahi/ Instagram Cuartoscuro.com Moisés Pablo

Asimismo, Yuri puntualizó que esperaría la aprobación de su productor para poder invitar a las artistas al llamado para las grabaciones de la serie: “Si me dice que sí el productor, claro que les hablaría con mucho gusto”, pues aseguró que no teme el realizarles la propuesta ella misma: “No tengo ningún tapujo de decir: ’Ay no que le hable tal’, ay ¿Por qué no? Si son compañeras, son artistas, son hermosas, son exitosas”, describió ante las cámaras.

Por otro lado, la ex couch de La Voz México reveló que pronto dará lectura al primer acercamiento de lo que será su bioserie: “Estamos leyendo, dentro de dos semanas, el primer borrador del primer capítulo y ya me dijo el productor, y yo creo que el año que viene ya se hará”, mencionó.

Tras estas declaraciones, la también presentadora de televisión señaló que, luego de la terrible inseguridad que vive el país aunado de su desafortunada vivencia en un posible secuestro, ha tomado en consideración mudarse a otro sitió fuera de México:

“Obviamente, yo no quiero dejar México, pero si las cosas se ponen feas referente a los hijos, las niñas que están desapareciendo, a mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho por mi hija, porque el día de mañana va a tener que vivir encerrada, pues no”, destacó la cantante mexicana.

Las nuevas fechas serán a finales del 2022

Finalmente, retomó el tema de su gira, ya que su equipo de producción, al igual que ella, eligieron una plaza comercial abandonada para grabar el video de sus conciertos: “Este video es un pretexto, realmente, para estar con ustedes y para echar a andar el tour Euforia, comenzamos el 4 de noviembre en la Arena Ciudad de México, finalizó.

Cabe recordar, que Yuri anunció que se pospusieron los conciertos que tenía programados para la Ciudad de México y Monterrey este 2022, pues se especuló que tomó la decisión debido a la supuesta escasa venta de boletos tras el impacto que ha tenido en la comunidad LGTB+. Sin embargo, la veracruzana desmintió los rumores y afirmó que no podrá llevar a cabo las presentaciones, ya que sería parte de un reality.

“Eso no es real, obviamente se pospusieron las fechas porque me voy a un reality espectacular fuera de México cinco meses, ¿cómo les quedó el ojo’?’, sobre todo a parte de la comunidad, que hay una parte que no me quiere. Hay otra parte que si me quieren, me aceptan y todo, yo no tengo nada en contra de ellos”, declaró.

