Paulina Pretelini, hija de Enrique Peña Nieto, se casará en España

La socialité aparentemente decidió casarse en Madrid, España

El nombre de Paulina Peña fue uno de los más controversiales y mediáticos durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto y ahora ha comenzado a tomar fuerza nuevamente en el interés público debido a su próxima boda. Aunque los detalles sobre la unión civil y religiosa son el principal foco, la incógnita de dónde se realizará por fin ha sido descubierta, causando rápidamente gran revuelo en redes sociales, pues aparentemente no será en México.

La unión civil y religiosa, de lo que parece ser la más importante dentro de las altas esferas sociales en este año, aparentemente no se realizará en el lugar de nacimiento de la novia, como se acostumbra en el país. Son pocos los datos que se han dado a conocer, pero la última novedad comenzó a dar mucho de qué hablar pues algunos detractores de la hija mayor de Peña Nieto incluso la han llamado “malinchista”.

La noticia ha dado de qué hablar en redes sociales (Foto: Instagram/@paaulinapepretelini)

“Confirmado. La hija de Peña Nieto se casará en España. @betotavira publicó en su columna ‘Política para guapos’ de @ElIndependiente que PAULINA PEÑA PRETELINI y su prometido FERNANDO TENA eligieron la ciudad de Madrid para su boda en octubre de 2022, con 200 invitados”, se pudo leer en la publicación que emitió la cuenta oficial de Cuna de Grillos, pues el periodista Alberto Tavira informó mediante su columna Política para guapos del medio El Independiente, la noticia.

Los comentarios rápidamente llegaron, pues no solo en el portal digital de dicho diario miles de personas han opinado, también en la cuenta oficial de Instagram de la ex empresaria le han expresado el disgusto por realizar la tan esperada boda fuera de la tierra que años atrás su padre gobernó, así como cuestionamientos sobre si se avergüenza de sus orígenes mexicanos.

Enrique Peña Nieto junto a su hija Paulina (Foto: Instagram/epn)

“No es posible que cada cosa que hace esta niña de alguna manera hace como ‘menos’ a nuestro querido México”. “Que bueno que no se casará aquí porque con todos los enemigos que tiene su papá, lo más seguro es que le hubieran arruinado la fiesta”. “Por si las dudas, creo que hacer la boda fuera de la ciudad de origen de la novia es justo por su malinchismo interno que no supera”. “Eres mexicana querida Paulina, que no sé te olvide que parte de la gran riqueza que tiene tu familia se debe a eso”. “No hay nada más malinchista que querer boda en otro país, aún así que bien por ella que ya tomó la decisión de hacer su vida fuera de los escándalos de su papá”, escribieron en Twitter.

Paulina Pretelini y su fin en “Dream Pass”

"Si un millón de veces y para siempre" fueron las palabras de Pretelini ante su proposición de matrimonio. Foto: Instagram

A pesar de que muy pocas personas saben sobre su trabajo dentro de una agencia de viajes ligada de manera oficial con Disney y sus diversos destinos turísticos en el mundo, incluyendo sus grandes parques temáticos, Paulina ha decidido ponerle fin a ese trabajo y fue a través de un largo y conmovedor mensaje en su cuenta oficial de Instagram, que compartió con sus seguidores y clientes la decisión de emprender nuevas aventuras en su vida, dejando así el proyecto que lanzó con un grupo de amigas.

“Hoy es un día agridulce para mí porque llega el fin de una de las etapas más divinas en mi vida. Una que jamás imaginé que llegaría a apasionarme y poder extender mi corazón como ha sido ser parte de Dream Pass. Quiero agradecer desde el fondo de mi corazón a @lunaa8 por compartir su sueño y su pasión conmigo, ha sido una amiga y maestra en todos los sentidos, gracias por enseñarme y ayudarme a crecer en tantos aspectos pero sobre todo, por recordarme que reírnos tanto de nosotras mismas es la mejor medicina”, relató la socialité.

(Foto: Instagram/@dreampass_mx)

