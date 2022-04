Qué explicación dio Yuya por no mostrar a su hijo Mar en redes sociales

Yuya y Siddhartha recibieron a su primogénito en septiembre del año pasado. FOTO: Instagram/@yuyacst

Mariand Castrejón, mejor conocida como Yuya, es una de las influencers más famosas en México, pues inició su carrera en la plataforma de YouTube, realizando videos de maquillaje.

Hoy en día, Yuya es una exitosa empresaria que, recientemente, se convirtió en madre, luego del inicio en su relación con el cantante mexicano Jorge Siddhartha.

Ante esto, la famosa profundizó en una entrevista para la revista Elle México, sobre esta nueva etapa en su vida, pues desde que comenzó su embarazo, compartió en redes sociales lo contenta que se encuentra con el nuevo integrante de su familia.

“Ser mamá me llena. Hay muy pocas cosas en la vida, de las que siempre estuve segura y en mi lista siempre estuvo convertirme en mamá”, comentó.

La influencer decidió que la identidad de Mar fuera privada. (Captura: @yuyacst/Instagram)

Asimismo, confesó la razón por la que no habría enseñado el rostro de Mar, ya que esto ha causado demasiada intriga entre sus seguidores.

Mariand puntualizó que espera que su hijo crezca para que pueda determinar su propia criterio: “Definitivamente intento cuidar que Mar tenga su privacidad, porque me gustaría que él fuera un niño o un humano que decide sobre su propia vida y no quiero ser invasiva”, puntualizó la youtuber.

Cabe recordar, que la creadora de contenido capturó recientemente en su cuenta oficial de Instagram un breve video mientras su primogénito dormía y, aunque en la grabación se observó gran parte del rostro del bebé, Yuya buscó censurar la imagen con un emoji de flor, sin embargo, fue en esa ocasión cuando los internautas lograron apreciar, por primera vez, un poco de la carita de Mar.

Retomando la entrevista, Mariand Castrejón que, aunque considera la maternidad como la experiencia más importante de su vida, también encuentra tiempos para seguir con su trabajo:

“Me gusta dedicarme a compartir tiempo de calidad con mi bebé y también buscar los espacios para seguir en redes y la marca. Tengo que estar activa, pero consciente de que este momento que estoy viviendo con Mar va a volar y no se va a repetir. Entonces, 80% de mi energía está con él”.

Esta fue la primera vez que Yuya presenta un poco más del rostro de su hijo. (Captura: @yuya/Instagram)

La empresaria también comentó la responsabilidad de crear una marca independiente de maquillaje, la cual, desde que surgió, tuvo una gran aceptación por el público:

“Es una marca que te invita a ti, me invita a mí, nos invita a todos y no, no tiene género, no hay edad, no hay nada que nos limite a usarla, así que ahorita me quiero enfocar en crear más productos para diferentes y distintas necesidades o gustos, y obviamente me gustaría crear una marca de accesorios y ropa, pero bueno, vamos paso a pasito y haciendo poquito a pasos cortos pero bien firmes”.

Yuya reveló que debido a su marca está pendiente de los comentarios de sus seguidores, para así visualizar qué es lo que quiere el público día a día, no obstante, las críticas no paran y la influencer confirmó que aún le afectan los comentarios negativos.

El nuevo lanzamiento de la línea de maquillaje "Bailando Juntos", de Yuya, fue señado por copiar la ilustración de una artista originaria de Minnesota (Foto: Instagram - Yuya)

“Me gusta leer lo que dice la gente, pero cuando siento que me sobrepasa, probablemente porque soy una persona muy emocional, aunque ya lleve un tiempo trabajando en redes sociales, me siguen doliendo cosas”, detalló.

Sin embargo, añadió que su asistencia a terapia ayuda a que todos estos pensamientos negativos se desvanezcan y encuentre paz: “Ir a terapia es sumamente importante. Yo voy a terapia sí o sí, es una gran herramienta; trabajar con mi mente, saber que mi mente no me domina a mí, así es como yo me la llevo bien”, acotó Yuya.

SEGUIR LEYENDO: