Juanpa Zurita fue a dar al hospital: “Tremenda odisea”

Luego de que hace unos días Juanpa Zurita causara revuelo por el anuncio del lanzamiento de un servicio de taquería a domicilio de su propiedad, misma donde el precio de sus tacos fueron considerados como de muy alto precio por parte de múltiples usuarios, ahora el influencer ha dado nuevamente de qué hablar.

Y es que el creador de contenido entró al quirófano a someterse a una operación en la nariz, derivada de sus afectaciones por la sinusitis que padece, así lo dio a conocer la mañana de este martes 26 de abril en su cuenta de Instagram, donde su foto con la nariz vendada y recostado en una cama de hospital alarmó a sus seguidores.

A través de historias y fotografías de antes y después de su procedimiento quirúrgico, el youtuber compartió que ya se encuentra descansado y recuperándose en casa.

“Por fin arreglamos el méndigo tabique. Vaya tremenda odisea que he tenido con mi aparato respiratorio. Llevo aprox 4 años donde cada 3 a 4 meses siempre me da sinusitis. Para la quinceava vez, la doctora me dijo que esto sólo se iba a poner peor con el tiempo y que tampoco es bueno estar tomando tanto medicamento porque le hace daño al hígado. Así que operar era la mejor opción”, comenzó a narrar en un post el influencer de 26 años.

Pese a la operación inicial a la que se sometió hace años, un golpe en el tabique fue la causa de esta reciente intervención: “Sorprendentemente, aunque ya me había operado (aprox hace 6 años), en una de mis chocoaventuras me pegué en la nariz antes de que se cumpliera un año de esa cirugía. Al parecer, eso fue suficiente para que mi tabique se fuera chueco y con el tiempo, como la torre de pisa, se fue poniendo peor”, agregó el también “investigador” del programa Quién es la máscara.

Juanpa agradeció poder respirar adecuadamente y agradeció a la doctora que lo intervino. “Me emociona poder respirar al 100%, me emociona dejar de estar limitado por mi nariz y más que nada, agradecido de que pueda intervenir y cuidar mi salud. Gracias Doctora Medrano, eres una bala”, compartió el creador de contenido.

En el post donde compartió sus tomografías nasales y selfies que dejan ver el resultado de su operación, el famoso aprovechó para promocionar sus proyectos: “Ahora toca reposar, gozar de unos taquitos de Taquería La Milagrosa, escuchar el podcast No hagas lo fácil y ver las series que nunca vi. Así que recomienden. BTW La anestesia estaba buena. Más en mis historias. Pronto, mini docu”, escribió el joven que cuenta con más de 28 millones de followers en Instagram.

Respecto a la taquería a domicilio que Juanpa anunció el pasado 20 de abril, el proyecto Taquería La milagrosa, fue criticada por el precio de sus tacos y por el concepto que se trata de una cocina itinerante, sin contar con un restaurante físico. “Después de 359 días, por fin podemos anunciar “LA MILAGROSA” Cuando me voy de México, son lo que más extraño. El sueño de llevar el taco al mundo comienza hoy con Perú y Colombia. Obviamente también en México. Pronto más Pídanlos exclusivamente en Rappi Taquiza” (sic), escribió en su cuenta de Twitter.

En su cuenta de Instagram realizó una presentación más detallada para dar a conocer su producto y concepto, el cual consiste en 13 cocinas escondidas en varias ciudades de los países donde operará la taquería. Este concepto es usado para describir a restaurantes que no tienen un punto establecido, sino que sólo son los lugares donde se preparan los alimentos que serán entregados a domicilio.

Pese al apoyo de sus “Zuricatas”, como le llama a sus seguidores, algunos usuarios destacaron las deficiencias del proyecto: señalaron que los precios de los tacos son muy elevados, pues según el menú que compartió en sus redes sociales, cada uno tendrá un costo de 45 pesos, muy caro a comparación de cualquier taquería callejera.

“La verdad se me hace absurdo el precio mejor comprémosle a los que siempre pasan por nuestras casas”; “Chi, ayudamos más a las personas que salen en sus puestos, en mi opinión”; “Hay algo más bajo que meter tacos en cajas?”, fueron algunos comentarios contra el influencer mexicano.

