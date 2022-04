Los Mascabrothers lamentaron robo a Silvia Pinal; dijeron que ellos no ganan mucho dinero

Los Mascabrothers hablaron sobre robo a Silvia Pinal (Fotos: Televisa/Archivo)

Varias han sido las celebridades que se han sumado para apoyar a Silvia Pinal, después de que su casa en Jardines del Pedregal haya sido robada. Y, en esta ocasión, Germán y Freddy Ortega, mejor conocidos como Los Mascabrothers también salieron en defensa de la primera actriz.

Fue durante un encuentro con los medios, donde los famosos comediantes explotaron contra la inseguridad que hay en el país y esperaron que, dentro de todo, la Dinastía Pinal no sufrido más afectaciones derivadas del incidente.

“Lo lamentamos mucho y ojalá todos hayan salido ilesos”, comentó Freddy Ortega, mientras que su consanguíneo añadió de forma tajante:

“Qué poca m*dre lo que están haciendo. No se vale porque nos cuesta mucho, nos cuesta sacrificio, dejar a la familia para que entren a tu casa”, dijo.

En este sentido, Germán envió un contundente mensaje para aquellas personas que se dedican a delinquir y allanar propiedades.

El integrante de ''Los mascabrothers'' confesó que estuvo tentado a robarse una chamarra

“A mí ya entraron a mi casa y la verdad que Dios los bendiga porque lo van a necesitar porque recuerden que tienen familia”, dijo.

Respecto a la ocasión en que fue víctima, Germán apuntó que en dicha ocasión no se concretó el hurto, por lo que no podría catalogarse como un asalto.

“No puedo decir que me robaron pero se metieron a mi casa y ya nunca más van a volver a entrar porque no saldrían, así te lo digo. Ya tiene mucho tiempo (que sucedió) sí duermes con miedo, oyes un ruido y te roban tu tranquilidad, tu paz”, sentenció y advirtió que si alguien volvía a entrar a su casa “ya no va a salir”.

A esto, Freddy lamentó que la población tuviera que tomar medidas tan drásticas en ocasiones para poder sentirse segura.

Los hermanos se han ganado el cariño del público (Foto: Instagram/@tenorio_comico)

“Al final tienes que hacer casi casi una fortaleza de tu casa y haces lo necesario y también yo creo que Dios nos cuida mucho”, añadió.

Aunado a lo anterior, los hermanos mencionaron que, contrario al pensamiento popular, los artistas que colaboran en el medio del espectáculo no ganan grandes cifras de dinero.

“Están muy equivocados estos señores que se dedican a eso, porque si piensan que todo mundo ha hecho muchísimo dinero, no es verdad”, dijo Freddy.

Mientras que Germán añadió: “si tuviéramos mucho dinero no estaríamos trabajando, estaríamos de viaje, nosotros vivimos al día”.

"La Jitomata y La Perejila" es uno de sus sketches más populares (Foto: Televisa)

Cabe recordar que en febrero de 2022, Germán Ortega reveló una anécdota vergonzosa para él, pues admitió haber estado tentado a robar una chamarra en una tienda de Estados Unidos.

La historia fue contada en el programa De Noche conducido por Yordi Rosado y el hermano integrante de Los Mascabrothers no se pudo contener y narró como sucedió todo.

Aunque no especificó cuándo, sí reveló que se encontraba de viaje con el productor Alejandro Gou, cuando vio una prenda que llamó su atención:

“Estábamos en un mall y compré un ching* de cosas, y vi una chamarra de piel de aniversario de Mickey Mouse con parches, tipo Vaselina y dije ‘Me la voy a ch*ngar’. Adrenalina pura, me salió del alma, me salió el barrio, me salieron Los Palomares. Pero dejé mis cosas adentro, porque traía el sensor”, explicó el actor en referencia a la colonia en Puebla donde creció.

No obstante, el actor se percató que el sensor no sonaba y la tomó, pero al entrarle remordimiento regresó a la tienda y decidió para pagar por la prenda.

