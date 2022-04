Lis Vega cerrará su Only Fans porque tiene nuevos proyectos

Lis Vega se dijo agradecida por haber obtenido ganancias al vender contenido sensual (Foto: Instagram/@lisvegaoficial)

La actriz y modelo Lis Vega dijo que se siente agradecida por haber obtenido ganancias monetarias con su perfil de OnlyFans, sin embargo, decidió cerrar su cuenta porque tiene otros proyectos en puerta.

Así lo expresó en conversación con Sale el Sol, programa en el que también admitió que su publicación de contenido era muy escasa: ‘’De hecho subo dos fotos al mes, ya me disculpé con mis fans de OnlyFans. Yo no hago videos personales, no hago colaboraciones, puras fotos, es erotismo y sensualidad’', mencionó.

Una vez que Lis Vega cierre su perfil de OnlyFans, se dedicará a promocionar su colaboración con la revista Playboy de entretenimiento para adultos, además, participará en la tercerta temporada del reality Las Estrellas bailan en Hoy.

Lis Vega tiene nuevos poryectos con la revista Play Boy y el reality Las Estrellas Bailan en Hoy (Foto: Instagram/@lisvegaoficial)

“Tengo OnlyFans pero obviamente ya lo voy a cerrar en cuanto haga lo de Playboy, lo tengo que cerrar porque voy a hacer promoción y voy a hacer un tour de medios con el tema de No te creo nada, vengo con cumbia urbana” mencionó en Sale el Sol.

Además, este mismo 21 de abril, la actriz cubana anunció su regreso a México para participar en Las Estrellas bailan en Hoy; este reality comenzará el próximo 2 de mayo en el canal Las Estrellas.

“LLEGO EL DÍA Quiero compartirles que estaré en #laseatrellasbailanenhoy en el programa de televisa @programahoy 🇲🇽 no solo estoy FELIZ DE REGRESAR A MI BELLO MÉXICO sino que estaré haciendo una de las cosas que más me apasiona ESPERO NO DEFRAUDARLOS Y LO MÁS IMPORTANTE, estaremos más cerca ustedes y yo”, escribió Lis en su cuenta de Instagram.

El reality Las Estrellas bailan en hoy se estrenará el 2 de mayo (Foto: Instagram/@programahoy)

En su publicación, muchos admiradores de su trabajo se alegraron por su participación en el programa de baile al interior de Hoy.

A finales de 2021, Lis Vega ya había cerrado su OnlyFans, en esa ocasión mencionó que prefería dejarlo por el tipo de petitciones que le hacían; no obstante, volvió a la plataforma de contenido exclusivo.

Desde el principio, la bailarina supo que su objetivo en OnlyFans era ganar dinero, pero ahora tendrá nuevos trabajos y proyectos, por lo que ya no será necesario que venda contenido:

El dinero de Only Fans se lo enviaba a sus familiares en otros países (Foto: Instagram/@lisvegaoficial)

“El OnlyFans yo lo abrí netamente por un tema económico, siempre hice revistas y desnudos pues para mí no era tan complicado tener un OnlyFans… es como un camino para generar ingresos’'

Esta red donde abunda el contenido sensual, erótico e incluso explícito se convirtió en una importante fuente de ingresos para muchas personas durante la pandemia por COVID-19, Lis Vega no fue la excepción.

“No podía trabajar, ya después se fue la pandemia y yo todavía no podía salir, entonces obviamente a mí me sirvió muchísimo, tengo familia en Cuba, tengo mi sobrina en España y yo soy cabeza, soy eje de toda mi vida, entonces vivir en Miami es supercostoso y sin papeles, yo no tenía otra manera y al final son decisiones que uno toma sin pedir permiso ni pensar qué está bien o mal’', mencionó al programa Sale el Sol.

Lis Vega expresó su admiración por las mujeres que seguirán en la plataforma de forma fija (Foto: Instagram/@lisvegaoficial)

Finalmente, la actriz de telenovelas como Palabra de mujer, Amorcito Corazón y Duelo de pasiones lanzó un mensaje sobre las mujeres que tienen su cuenta de OnlyFans como ingreso principal y dijo:

‘Yo admiro a todas mis compañeras, porque aparte son hermosas como una Noelia, como una Dorismar, o sea, me encanta lo que hacen porque hay que tener ovarios en un mundo donde la gente juzga tanto y se vive detrás de las paredes. Cada quien tiene derecho de elegir qué trabajo hacer’’.

