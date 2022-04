La cruda confesión de Alejandro Fernández tras muerte de su padre: “La vida me quitó una de las cosas más importantes”

Alejandro habló sobre el duelo que vive por la partida de su padre (AP Photo/Marco Ugarte, archivo)

A más de cuatro meses de la muerte de Vicente Fernández, el Potrillo decidió sincerarse y hablar ante las cámaras sobre el duro proceso que tanto él como su familia han vivido recientemente.

Fue en el programa Al rojo vivo, donde Alejandro Fernández rompió el silencio y contó que era un momento complicado en su vida, pues aunque había días buenos, en otros el dolor lo consumía.

“Es una montaña rusa de sentimientos, de repente piensas que ya estás bien, de repente sientes que ya lo superaste, de repente te dan unos bajones impresionantes en donde lo extrañas”, narró.

Asimismo, el cantante de éxitos como Me dediqué a perderte, Si tu supieras u Hoy tengo ganas de ti añadió que para todos los familiares del Charro de Huentitán una de las prioridades en estos momentos es procurar a Cuquita Abarca, viuda del Vicente.

Alejandro Fernández junto a su padre, el "Charro de Huentitán" (Foto: Instagram/@alexoficial)

“No nada más las nietas, sino toda la familia ahorita la traemos en algodones, la estamos cuidando muchísimo, hemos pasado muchísimo tiempo con ella, la tenemos super consentida, muy chiqueada, haciéndole este trago menos amargo”, dijo.

El Potrillo ahondó que, si bien, la pérdida de su papá fue uno de los más duros golpes que haya atravesado, no todo es oscuro en su vida, ya que sus nietas le han traído mucha felicidad.

Por algún lado la vida me quitó una de las cosas más importantes que es mi padre, pero por otro lado también pude celebrar la vida de Cayetana y la vida de Mía, que acaba de nacer hace justo un mes, a veces lloras la partida de alguien, y de repente te compensa con un regalo tan hermoso que además de una nieta, es celebrar la vida de alguien.

En este sentido, Alejandro aprovechó para rememorar un tierno momento que compartió recientemente con Cayetana, hija de Camila Fernández.

El emotivo mensaje de Alejandro Fernández a Don Chente (Fotos: Instagram / @alexoficial)

“Es la sensación, yo creo que tiene más seguidores que yo… estaba la niña atrás en el escenario y la vi bailar, entonces me dejé ir sin pensar, la agarré de la mano y la saqué al escenario, yo creo que con el impacto de ver las luces del escenario y todo esto como que se me cohibió y ya no quiso bailar, pero fue un momento increíble, ¡me encanta!”, sentenció.

Esta no es la primera vez que El Potrillo muestra como mantiene vivo el recuerdo de su padre, pues apenas hace unas semanas, tras ofrecer un espectacular concierto en Guerrero aprovechó para cantar el último tema que cantó con Vicente Fernández.

Fue la noche del pasado 14 de abril, Cuando Alejandro estuvo en Acapulco y los presentes no esperaban la gran sorpresa que se llevarían casi al final, cuando se comenzó a escuchar la inmortal voz del Vicente Fernández en las bocinas del establecimiento.

El Potrillo subió a su nieta recientemente al escenario (Foto: @alexoficial/Instagram)

Todo ocurrió como parte de la interpretación de Mentí, canción que salió en 2020 y fue la última que padre e hijo grabaron enrabado juntos.

Pero eso no fue todo, el Potrillo también dedicó su interpretación de Estos Celos a su padre. Cabe recordar que el tema fue lanzado en 2007 convirtiéndose en uno de los últimos éxitos que posicionó el ídolo de México. Alejandro compartió su sentir a través de sus historias de Instagram donde dejó entrever que la ausencia física de Chente sigue doliendo.

“Cada día te extraño más, viejón. Te abrazamos desde acá”, escribió sobre un breve video que grabaron mientras cantaba: “Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí”.

